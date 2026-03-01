USA a Izrael využily unikátní příležitost. Odhalení CIA vedlo k zásadní změně plánu

Smrti íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího předcházely měsíce sledování a sběru zpravodajských informací. Americká agentura CIA podle zdrojů deníku New York Times detailně mapovala jeho pohyb i návyky. Odhalení výjimečného setkání íránské špičky v Teheránu vytvořilo příležitost, kterou Washington a Jeruzalém vyhodnotily jako unikátní šanci k zásahu.
Podle zdrojů, na které se odvolává deník The New York Times, sledovala CIA Chameneího několik měsíců a postupně si zpřesňovala informace o jeho pohybu i každodenních návycích.
Zlom přišel ve chvíli, kdy americká rozvědka získala informaci, že se v sobotu ráno v jednom z vládních komplexů v centru Teheránu uskuteční setkání nejvyšších íránských představitelů, a to včetně samotného nejvyššího vůdce.
CIA následně Izraeli poskytla zpravodajské informace, které podle obeznámených zdrojů v vysokou přesností určovaly údaje o Chameneího aktuální poloze. Izraelští představitelé uvedli, že jejich služby nezachytily pouze jednu schůzku, ale hned tři paralelně probíhající jednání.
Představitelé se měli sejít v kancelářích íránského prezidenta, nejvyššího vůdce a Národní bezpečnostní rady. Spojené státy a Izrael původně plánovaly udeřit v noci pod rouškou tmy. Po získání informací o ranním setkání však načasování změnily, aby využily vzniklé unikátní příležitosti.
Průběh operace
Operace začala kolem šesté hodiny ráno izraelského času, kdy ze základen vzlétly stíhací letouny. K útoku bylo zapotřebí relativně malé množství letadel, která však nesla přesně naváděnou munici dlouhého doletu.
Zhruba dvě hodiny po startu, tedy krátce před desátou hodinou ráno teheránského času, zasáhly areál střely dlouhého doletu. V době úderu byli vysocí představitelé národní bezpečnosti shromážděni v jedné z budov komplexu, zatímco Chameneí se nacházel v nedaleké části téhož areálu.
„Všichni očekávali noční úder, kdy tma poskytuje přirozené krytí,“ uvedl pro deník The Wall Street Journal bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin. Připomněl, že Izrael svůj loňský překvapivý útok na Írán zahájil právě v noci. Tentokrát však podle něj operace za denního světla představovala „taktické překvapení“.
Mimořádně rychlé odstranění íránského nejvyššího vůdce podle zdrojů svědčí o hlubokém zpravodajském proniknutí Spojených států a Izraele do nejvyšších pater íránského vedení, které se ještě prohloubilo po loňské dvanáctidenní válce.
Operace zároveň ukázala, že íránští představitelé nepřijali dostatečná bezpečnostní opatření, a to navzdory opakovaným a zřetelným signálům z Washingtonu i Jeruzaléma, že se obě země připravují na možný konflikt.
Írán potvrzuje ztráty
Smrt nejvyššího vůdce při společném americko-izraelském útoku následně potvrdila v neděli íránská státní média. Ta ještě den předtím zprávy o Chameneího zabití popírala.
Íránská státní televize zároveň oznámila, že při úderu zahynul i náčelník generálního štábu armády Abdar Rahím Musáví, ministr obrany Azíz Násirzádí a Chameneího poradce pro politické, vojenské a jaderné otázky Alí Šamchání.
Stanice CBS News uvedla, že při útocích bylo celkem zabito přibližně 40 íránských představitelů.
Útok ostře odsoudil íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání během mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. „To, co se děje proti mé zemi, je jasný akt agrese. Jde o otevřenou ozbrojenou agresi proti Islámské republice Írán,“ uvedl.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že smrt Chameneího podle něj otevírá cestu k „mnohem jednoduššímu“ diplomatickému řešení. Naznačil také, že existují „dobří kandidáti“ na nové vedení Íránu, aniž by své tvrzení blíže rozvedl.
CIA však již dříve Bílý dům varovala, že odstranění Chameneího může vést k předání moci nejradikálnějším představitelům Islámských revolučních gard, kteří dlouhodobě prosazují otevřenou válku se Západem.
