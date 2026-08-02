USA a Izrael odloží tvrdé údery na Írán. "Na žádost Teheránu," oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodly, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Írán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu.
"USA jsou plně připraveny a připraveny zaútočit na Islámskou republiku Írán s úrovní vojenského teroru, síly a moci, která nebyla k vidění od druhé světové války," uvedl Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
"Přesto jsme byli právě požádáni Íránem a dalšími zeměmi Blízkého východu, abychom útok odložili," uvedl. "Na základě této žádosti jsem souhlasil, že útok zrušíme, pokud bude možné rychle dosáhnout DOHODY. Země Izrael se ke mně v tomuto závazku připojuje," dodal Trump.
Dohoda, jejíž obrysy byly podle Trumpa dohodnuty, předpokládá "okamžité, úplné a naprosté" otevření Hormuzského průlivu.
Média v minulých dnech uvedla, že USA připravují spolu s Izraelem jedny z dosud nejtvrdších vzdušných úderů proti Íránu. Bombardovací kampaň měla začít o víkendu a zaměřit se měla mimo jiné na íránskou energetickou infrastrukturu. Teherán uváděl, že je připraven reagovat.
Společná operace by znamenala návrat Izraele k bojovým akcím, které přerušil po uzavření příměří zprostředkovaného Spojenými státy v červnu. Írán od obnovení amerických vojenských operací na začátku července na Izrael nezaútočil.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael 28. února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou. Teherán odpověděl údery proti Izraeli a státům v regionu, na jejichž území jsou americké základny.
Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů. Tři týdny po podpisu však Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.
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