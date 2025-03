"Důležitý první krok." Brusel má plán na přezbrojení Evropy za 20 bilionů korun

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý představila plán na podporu evropského zbrojního průmyslu. "Evropa je připravena převzít svou odpovědnost. Evropa je schopna mobilizovat téměř 800 miliard eur (20 bilionů korun) na bezpečnou a odolnou Evropu," řekla. Oznámení přišlo jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump pozastavil veškerou vojenskou pomoc Ukrajině.

Součástí plánu Rearm Europe je nejen uvolnění dvaceti bilionů korun na obranu, ale také rozvolnění rozpočtových pravidel Evropské unie. To znamená, že členské země budou moct zvýšit své investice do obrany, aniž by se dostaly do rozporu s pravidly Evropské unie, která se snaží omezovat nadměrné schodky rozpočtu.

Nově si budou moct vzít také půjčky ve výši 150 miliard eur (3,8 bilionu korun) jištěné společným rozpočtem Evropské unie, které mají být poskytovány vládám členských států evropského bloku.

S plánem se otevírá i možnost pro země Evropské unie použít na obranné účely i finance, které dostávají z unijních kohezních fondů. Kohezní fondy Evropské unie jsou určené k podpoře hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi členskými státy. Jejich původním cílem bylo snižovat rozdíly v rozvoji mezi bohatšími a chudšími regiony.

Podle šéfky komise mají jít peníze na budování celoevropských vojenských kapacit v oblastech, jako jsou protivzdušná a protiraketová obrana, dělostřelecké systémy, střely a munice, drony a obranné systémy proti dronům, a na další potřeby od kybernetiky po vojenskou mobilitu.

Vlády zemí Evropské unie hledají způsoby, jak výrazně zvýšit své výdaje na obranu v době, kdy se americký prezident Donald Trump odpoutává od Ukrajiny a Evropy. Trumpova administrativa se nově rozhodla pozastavit veškerou vojenskou pomoc Ukrajině. Evropští lídři označili krok za nešťastný. Podle Polska Trump nekonzultoval plán ani s nejbližšími evropskými spojenci.

Von der Leyenová plán zveřejnila dva dny před nadcházejícím mimořádným zasedáním vedoucích představitelů Evropské unie. Očekává se, že podpora evropské obrany bude hlavním tématem schůzky.

Končící německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková označila plán von der Leyenové za "důležitý první krok".

Für Frieden durch Stärke sind zwei Dinge jetzt essentiell: Zusätzliche Hilfen - militärisch & finanziell - für die #Ukraine, die unsere Freiheit verteidigt. Und ein Quantensprung zur Stärkung unserer 🇪🇺 Verteidigung. Die Vorschläge von @vonderleyen sind wichtiger erster Schritt. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 4, 2025

"Pro mír prostřednictvím síly jsou nyní nezbytné dvě věci: další pomoc - vojenská a finanční - Ukrajině, která brání naši svobodu. A zásadní skok k posílení naší obrany v EU," napsala Baerbocková v příspěvku na sociální síti X.