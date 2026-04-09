9. 4. Dušan
Urážky spojenců i hrozba koncem civilizace. Trumpův íránský kolotoč ve 27 výrocích

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Během jediného měsíce stihl americký prezident Donald Trump vyhlásit vítězství, urazit spojence, pohrozit odchodem z NATO i koncem civilizace. Podívejte se na výčet jeho nejpozoruhodnějších výroků.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: CTK
Donald Trump od začátku americko-izraelské války s Íránem poskytl desítky rozhovorů, vystoupil na řadě akcí a na své sociální síti Truth Social zveřejnil nespočet příspěvků.

V jeho vyjádřeních k válce během posledního měsíce zaznělo téměř vše – od chvály na „neuvěřitelnou“ americkou armádu a kritiky jeho předchůdců až po výhrůžky směrem k Íránu i spojencům v NATO.

Jednotlivé výroky přitom často působí protichůdně: V jednu chvíli mluví o jasném vítězství, vzápětí žádá spojence o pomoc, aby následně prohlásil, že žádnou nepotřebuje. Podobně střídá ostré hrozby s náhlými obraty, pro které jeho odpůrci používají posměšnou zkratku „TACO“ — „Trump Always Chickens Out“, tedy „Trump vždycky vycouvá“.

Jak ostatně sám prezident poznamenal v rozhovoru pro Fox News Radio: „Dokážu změnit názor během několika sekund.“ Výběr jeho výroků z posledních týdnů, sestavený na základě seznamu mediální společnosti MeidasTouch, to potvrzuje v plné míře:

Co všechno řekl Trump:

3. března: „Vyhráli jsme válku.“

7. března: „Porazili jsme Írán.“

9. března: „Válka je prakticky u konce, a to velmi krásně.“

11. března: „Nikdy nechcete říct příliš brzy, že jste vyhráli. Vyhráli jsme. Bylo hotovo během první hodiny.“

12. března: „Vyhráli jsme, ale ještě jsme nevyhráli úplně.“

14. března: „Prosím, pomozte nám.“ (adresováno spojencům v NATO)

15. března: „Jestli nám nepomůžete, určitě si to budu pamatovat.“

16. března: „Vlastně žádnou pomoc vůbec nepotřebujeme.“

16. března: „Jen jsem testoval, kdo mě poslouchá.“

16. března: „Pokud NATO nepomůže, čeká ho něco velmi špatného.“

17. března: „K odchodu z NATO nepotřebuji souhlas Kongresu.“

19. března: „Spojenci USA by se měli vzpamatovat, přidat se a pomoct otevřít Hormuzský průliv.“

20. března: „NATO jsou zbabělci.“

21. března: „Hormuzský průliv by měly chránit země, které ho využívají. My ho nevyužíváme, nemusíme ho otevírat.“

22. března: „Tohle je naposledy. Dávám Íránu 48 hodin. Otevřete průliv.“

22. března: „Írán je mrtvý.“

23. března: „Měli jsme s Íránem velmi dobré a produktivní rozhovory.“

24. března: „Děláme pokroky.“

25. března: „Dali nám dárek a ten dnes dorazil. Byl to velikánský dárek v obrovské hodnotě. Neřeknu vám, co to bylo, ale byla to velmi významná cena.“

26. března: „Uzavřete dohodu, nebo vás budeme dál drtit.“

27. března: „Nemusíme stát při NATO.“

30. března: „Okamžitě otevřete Hormuzský průliv, jinak ponesete drtivé následky.“

1. dubna: „Brzy uvidíme, co se stane.“

3. dubna: „Stane se něco velkého.“

5. dubna: „Otevřete ten zasr*nej průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, jen se dívejte! Sláva Alláhovi.“

7. dubna: „Celá civilizace dnes v noci zemře a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane.“

8. dubna: „Souhlasím s pozastavením bombardování a útoku na Írán na dobu dvou týdnů.“

Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál USA zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, oznámil v noci na čtvrtek americký prezident Donald Trump. Na snímku je paluba letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která se podílela na nedávných útocích proti Íránu.
ŽIVĚ Americké síly dohlédnou na Írán, než podepíše mírovou smlouvu, oznámil Trump

Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál USA zůstanou nasazeny poblíž Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, uvedl v noci na čtvrtek Donald Trump. Přes noc začalo platit mezi USA a Íránem dvoutýdenní příměří. Íránská delegace ve čtvrtek dorazí do Islámábádu na jednání s USA o řešení krize na Blízkém východě, oznámil íránský velvyslanec v Pákistánu.

