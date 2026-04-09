Urážky spojenců i hrozba koncem civilizace. Trumpův íránský kolotoč ve 27 výrocích

Během jediného měsíce stihl americký prezident Donald Trump vyhlásit vítězství, urazit spojence, pohrozit odchodem z NATO i koncem civilizace. Podívejte se na výčet jeho nejpozoruhodnějších výroků.
Donald Trump od začátku americko-izraelské války s Íránem poskytl desítky rozhovorů, vystoupil na řadě akcí a na své sociální síti Truth Social zveřejnil nespočet příspěvků.
V jeho vyjádřeních k válce během posledního měsíce zaznělo téměř vše – od chvály na „neuvěřitelnou“ americkou armádu a kritiky jeho předchůdců až po výhrůžky směrem k Íránu i spojencům v NATO.
Jednotlivé výroky přitom často působí protichůdně: V jednu chvíli mluví o jasném vítězství, vzápětí žádá spojence o pomoc, aby následně prohlásil, že žádnou nepotřebuje. Podobně střídá ostré hrozby s náhlými obraty, pro které jeho odpůrci používají posměšnou zkratku „TACO“ — „Trump Always Chickens Out“, tedy „Trump vždycky vycouvá“.
Jak ostatně sám prezident poznamenal v rozhovoru pro Fox News Radio: „Dokážu změnit názor během několika sekund.“ Výběr jeho výroků z posledních týdnů, sestavený na základě seznamu mediální společnosti MeidasTouch, to potvrzuje v plné míře:
Co všechno řekl Trump:
3. března: „Vyhráli jsme válku.“
7. března: „Porazili jsme Írán.“
9. března: „Válka je prakticky u konce, a to velmi krásně.“
11. března: „Nikdy nechcete říct příliš brzy, že jste vyhráli. Vyhráli jsme. Bylo hotovo během první hodiny.“
12. března: „Vyhráli jsme, ale ještě jsme nevyhráli úplně.“
14. března: „Prosím, pomozte nám.“ (adresováno spojencům v NATO)
15. března: „Jestli nám nepomůžete, určitě si to budu pamatovat.“
16. března: „Vlastně žádnou pomoc vůbec nepotřebujeme.“
16. března: „Jen jsem testoval, kdo mě poslouchá.“
16. března: „Pokud NATO nepomůže, čeká ho něco velmi špatného.“
17. března: „K odchodu z NATO nepotřebuji souhlas Kongresu.“
19. března: „Spojenci USA by se měli vzpamatovat, přidat se a pomoct otevřít Hormuzský průliv.“
20. března: „NATO jsou zbabělci.“
21. března: „Hormuzský průliv by měly chránit země, které ho využívají. My ho nevyužíváme, nemusíme ho otevírat.“
22. března: „Tohle je naposledy. Dávám Íránu 48 hodin. Otevřete průliv.“
22. března: „Írán je mrtvý.“
23. března: „Měli jsme s Íránem velmi dobré a produktivní rozhovory.“
24. března: „Děláme pokroky.“
25. března: „Dali nám dárek a ten dnes dorazil. Byl to velikánský dárek v obrovské hodnotě. Neřeknu vám, co to bylo, ale byla to velmi významná cena.“
26. března: „Uzavřete dohodu, nebo vás budeme dál drtit.“
27. března: „Nemusíme stát při NATO.“
30. března: „Okamžitě otevřete Hormuzský průliv, jinak ponesete drtivé následky.“
1. dubna: „Brzy uvidíme, co se stane.“
3. dubna: „Stane se něco velkého.“
5. dubna: „Otevřete ten zasr*nej průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, jen se dívejte! Sláva Alláhovi.“
7. dubna: „Celá civilizace dnes v noci zemře a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane.“
8. dubna: „Souhlasím s pozastavením bombardování a útoku na Írán na dobu dvou týdnů.“
ŽIVĚ Americké síly dohlédnou na Írán, než podepíše mírovou smlouvu, oznámil Trump
Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál USA zůstanou nasazeny poblíž Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, uvedl v noci na čtvrtek Donald Trump. Přes noc začalo platit mezi USA a Íránem dvoutýdenní příměří. Íránská delegace ve čtvrtek dorazí do Islámábádu na jednání s USA o řešení krize na Blízkém východě, oznámil íránský velvyslanec v Pákistánu.
