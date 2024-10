Urazila ho? Kamala Harrisová odbyla nepříjemnou otázku na otce jednou větou

Ve Washingtonu bydlí kousek od sebe, ale přesto se nevídají. Nová epizoda podcastu Americký sen se věnuje demokratické kandidátce na americkou prezidentku Kamale Harrisové a také jejímu neexistujícímu vztahu s otcem.

Donald Harris, otec současné americké viceprezidentky, pochází z Jamajky a do Spojených států se přestěhoval v 60. letech. Když bylo Kamale sedm let, rozvedl se s její matkou Shyamalou Gopalanovou. A právě sem se patrně datuje problémový vztah, který politička se svým otcem má.

"V jednom z rozhovorů se Kamaly Harrisové ptali, co by řekla o svém otci. Ona to odbyla jednou větou: 'Můj otec je dobrý chlap, ale nejsme si blízcí'," říká v podcastu Americký sen redaktor Aktuálně.cz Martin Novák.

Vysvětluje také, že šestaosmdesátiletý Harris pochází z movité jamajské rodiny, která vlastní domy a rozlehlé pozemky. Je emeritním profesorem ekonomie na elitní Stanfordově univerzitě v Kalifornii a nyní žije v hlavním městě USA se svou novou manželkou, která dříve pracovala pro Světovou banku.

Novák vztah Kamaly Harrisové se svým otcem popisuje jako neexistující. Když se v roce 2021 stala americkou viceprezidentkou, Harris na inauguraci do Kapitolu nedorazil. Patrně ho urazila neosobní pozvánka, kterou dostal od administrativy Bílého domu, nikoliv jeho dcery. "Ani na ni neodpověděl," dodává k tomu novinář.

Harrisová se se svým otcem pravděpodobně viděla naposledy v roce 2016, když se stala senátorkou za stát Kalifornie. Harris dorazil na večírek, kde účastníci slavili volební úspěch, a s dcerou povečeřel.

Kamala Harrisová se může po volbách 5. listopadu stát první americkou prezidentkou, o Bílý dům se utká s republikánem a bývalou hlavou státu Donaldem Trumpem. Průzkumy zatím ukazují, že půjde o mimořádně těsný souboj.