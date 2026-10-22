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Zahraničí

Úřady zakázaly sobotní demonstrace v Marseille, zavedou zákaz vycházení

ČTK
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Úřady zakázaly demonstrace v Marseille a okolí tuto sobotu, kdy se plánovaly další protesty proti drahému živobytí. Uvedla to ve čtvrtek agentura AFP. Úřady také vyhlásily na sobotu zákaz nočního vycházení ve druhém nejlidnatějším francouzském městě. V neděli budou demonstrace zakázané ve městě Orléans, kde se bude konat sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN).

Nationwide protests in France against the cost of living
Muž jede na kole kolem hořících předmětů po střetech během demonstrace v Marseille, 17. října 2026.Foto: REUTERS – Manon Cruz
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V řadě francouzských měst kolují výzvy k uspořádání dalších demonstrací proti růstu nákladů na živobytí tuto sobotu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že Francouzi by neměli v příštích dnech demonstrovat.

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"Není na to (demonstrace) vhodná chvíle, protože chceme návrat klidu," uvedl Macron. Dal přitom najevo, že úřady budou povolovat jen demonstrace hlášené odbory s tím, že trasy pochodů mají vést mimo centrální části měst.

Úřady v Marseille v sobotu také zastaví hromadnou dopravu. Od sobotních 23:00 do nedělních 05:00 bude navíc vyhlášen zákaz vycházení, který bude platit i pro dospělé. V současnosti se toto omezení vztahuje na nezletilce. Chystané kroky úřady v Marseille odůvodňují pouličními střety, které se odehrály minulý víkend.

Úřady také zakáží demonstrace, které by se mohly konat v neděli ve městě Orléans. Tam má o víkendu sjezd krajně pravicové Národní sdružení. Úřady ovšem umožní sobotní demonstraci proti rasismu, která je namířená proti straně vedené Marine Le Penovou.

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Ta by ve městě ve střední Francii měla zahájit svou kampaň před prezidentskými volbami, které se konají za šest měsíců.

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