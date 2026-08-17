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Zahraničí

Boeing už byl za ranvejí. Mnichov unikl katastrofě se stovkami obětí jen o vlásek

Boeing 787-9 přejel v sobotu na mnichovském letišti celou ranvej

ČTK

Německé úřady vyšetřují sobotní incident na mnichovském letišti, který mohl podle experta skončit nehodou s velkým počtem obětí. Letadlo společnosti Vietnam Airlines nejprve neobvykle pozdě vzlétlo z ranveje, zřejmě dokonce vjelo až za její konec. Později kroužilo nad Bavorskem a vypouštělo palivo. Po nouzovém přistání z podvozku letadla stoupal kouř. Zranění ale nikdo neutrpěl.

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Boeing 787-9 podle německých médií přejel v sobotu na mnichovském letišti celou ranvej a až na jejím samotném konci - či dokonce těsně za ním - se vznesl. Zvířil přitom značné množství prachu. O dvě hodiny později letoun přistál a z podvozku se mu kouřilo. Ke stroji okamžitě přijeli hasiči a záchranáři.

Boeing 787-9 přejel v sobotu na mnichovském letišti celou ranvej.
Boeing 787-9 přejel v sobotu na mnichovském letišti celou ranvej.Foto: X/ MunichAviation

Ve vzduchu před tím letadlo vypustilo 60 tun kerosinu. Při nouzovém přistání mu popraskaly pneumatiky. Následně se přišlo na to, že při vzletu byla poškozena zadní část letadla.

Vietnam Airlines ve vyjádření uvedly, že letadlo na cestě z Mnichova do Hanoje se muselo "kvůli technickému problému" vrátit do bavorské metropole. Nikomu z cestujících ani členům posádky se podle společnosti nic nestalo.

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Vyšetřování se ujal německý Spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod (BFU), který zajistil takzvanou černou skříňku. Podle mluvčí německého úřadu pro řízení letového provozu DFS při startu bylo poškozeno světelné zařízení na konci jedné z ranvejí. To podle ní svědčí o tom, že letadlo vzlétlo příliš pozdě.

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Podle leteckého experta Heinricha Grossbongardta, kterého oslovila agentura DPA, unikli cestující a možná i lidé v okolí letiště jen o vlásek katastrofě. "Kdyby piloti letadlo nedokázali zvednout, mohlo to skončit ohnivou katastrofou se stovkami obětí," řekl.

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