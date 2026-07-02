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Zahraničí

Úřady v souvislosti s útokem na oligarchu v Monaku pátrají po ženě

ČTK

Úřady v souvislosti s pondělním výbuchem v Monaku, který zranil oligarchu a někdejšího ukrajinského občana Vadyma Jermolajeva a další dva lidi, pátrají po ženě. Podle serveru Le Figaro a stanice Bfm-TV vyšetřovatelé nyní nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost. Bfm-TV také tvrdí, že úřadům se podařilo vypátrat místo, kde se nachází podezřelá. Je to evropská země mimo Monako a Francii.

Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva, policie pátrá po pachateli
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva, policie pátrá po pachateliFoto: Reuters
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Úřady se podle několika zdrojů Le Figaro domnívají, že výbušninu mohla donést do bydliště oligarchy zhruba třicetiletá žena trvale žijící v Německu a pravděpodobně s ukrajinským občanstvím. Policie se domnívá, že se podezřelá mohla převléct za muže, uvedla stanice. O ženě mluví podle deníku jeden ze svědků.

Bomba, která vybuchla v pondělí večer, vážně zranila ženu, která je podle médií Jermolajevova milenka. Podle francouzských médií jí museli lékaři amputovat obě nohy. Zraněno bylo i dítě a samotný oligarcha.

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Podle Le Figaro vyšetřovatelé považují za nejpravděpodobnější, že útok zorganizovala ukrajinská tajná služba SBU. Stanice BFM-TV tvrdí, že policie nevylučuje ani to, že výbuch zosnoval organizovaný zločin.

Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na Ruskem okupovaném Krymu, se podle stanice CNN vzdal v roce 2019 ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

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Stanice CNN také uvedla, že Jermolajevův syn Artur je známou postavou ukrajinské kriminální scény. Kvůli podvodům za 100 milionů eur byl Artur Jermolajev zadržen na Kypru a následně vydán do Estonska. Zde se přiznal, že jen v této pobaltské zemi připravil lidi v podvodech s investicemi o 5,4 milionu eur.

Soud v Estonsku ho poslal na pět let do vězení, ale díky následné dohodě se po čtyřech měsících dostal na svobodu, zaplatil pokutu 8,5 milionu eur a byl vyhoštěn do Izraele.

Mohlo by vás zajímat: Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, policie pátrá po pachateli.

Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, policie pátrá po pachateli. | Video: Nexta
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