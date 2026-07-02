Úřady v souvislosti s útokem na oligarchu v Monaku pátrají po ženě

Úřady v souvislosti s pondělním výbuchem v Monaku, který zranil oligarchu a někdejšího ukrajinského občana Vadyma Jermolajeva a další dva lidi, pátrají po ženě. Podle serveru Le Figaro a stanice Bfm-TV vyšetřovatelé nyní nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost. Bfm-TV také tvrdí, že úřadům se podařilo vypátrat místo, kde se nachází podezřelá. Je to evropská země mimo Monako a Francii.
Úřady se podle několika zdrojů Le Figaro domnívají, že výbušninu mohla donést do bydliště oligarchy zhruba třicetiletá žena trvale žijící v Německu a pravděpodobně s ukrajinským občanstvím. Policie se domnívá, že se podezřelá mohla převléct za muže, uvedla stanice. O ženě mluví podle deníku jeden ze svědků.
Bomba, která vybuchla v pondělí večer, vážně zranila ženu, která je podle médií Jermolajevova milenka. Podle francouzských médií jí museli lékaři amputovat obě nohy. Zraněno bylo i dítě a samotný oligarcha.
Podle Le Figaro vyšetřovatelé považují za nejpravděpodobnější, že útok zorganizovala ukrajinská tajná služba SBU. Stanice BFM-TV tvrdí, že policie nevylučuje ani to, že výbuch zosnoval organizovaný zločin.
Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na Ruskem okupovaném Krymu, se podle stanice CNN vzdal v roce 2019 ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.
Stanice CNN také uvedla, že Jermolajevův syn Artur je známou postavou ukrajinské kriminální scény. Kvůli podvodům za 100 milionů eur byl Artur Jermolajev zadržen na Kypru a následně vydán do Estonska. Zde se přiznal, že jen v této pobaltské zemi připravil lidi v podvodech s investicemi o 5,4 milionu eur.
Soud v Estonsku ho poslal na pět let do vězení, ale díky následné dohodě se po čtyřech měsících dostal na svobodu, zaplatil pokutu 8,5 milionu eur a byl vyhoštěn do Izraele.
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