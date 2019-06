Úřady v Benátkách vyšetřují kapitána obří výletní lodi, která narazila do mola

Záběry z paluby: Výletní loď narazila v Benátkách do mola | Video: Reuters | 00:47

Benátský prokurátor vyšetřuje kapitána a kormidelníka obří výletní lodi, která se v neděli ráno vymkla kontrole a narazila ve městě na laguně do přístavního mola a zároveň i do menšího plavidla plného turistů. Informovala o tom v úterý agentura APA.

Vyšetřování potvrdil vlastník lodi firma MSC Cruises. Státní zastupitelství se zaměří i další lidi, kteří nejsou zaměstnanci rejdařství, napsala APA. Prokurátor zabavil černou skříňku a kontrolní systém kormidla a motorů.

Loď byla dočasně zabavena a zůstává v Benátkách. V následujících dnech tým odborníků prověří bezpečnostní opatření plavidla.

Společnost MSC Cruises pasažérům vrátí peníze, které za cestu na lodi zaplatili. Mohou také po vymezenou dobu zůstat na palubě. Na moře se má plavidlo vrátit v pátek a den poté připluje do Bari na jihu Itálie. Agentura APA ale výslovně nepíše, zda na palubě budou pasažéři.

Dva ze zraněných turistů zůstávají v nemocnici - šestašedesátiletá Australanka má poraněnou hruď a páteř, jedenasedmdesátiletá Novozélanďanka podstoupila operaci ramene. Nemocnici už opustily dvě turistky z Austrálie a USA.

Italský ministr dopravy v pondělí řekl, že vláda již brzy dospěje k závěru, zda obří výletní lodě mohou do Benátek vplouvat. Starosta města Luigi Brugnaro si obří lodě v centru města, tedy v kanálu Giudecca, nepřeje. Vládní strany, krajně pravicová Liga a protestní Hnutí pěti hvězd, si navzájem přičítají odpovědnost za to, že se tato agenda neřešila. Agentury to uvádějí jako jeden z mnoha příkladů stagnace vlády.

Nehoda se odehrála v neděli ráno kolem 8:30 SELČ u kotviště San Basilio v kanálu Giudecca, kterým lodě proplouvají do samotného centra severoitalského města.

Vlastník velké lodi uvedl, že plavidlo mělo technické problémy. Při vjezdu do města loď doprovázely dva vlečné čluny, jejichž posádky kapitán MSC Opera o potížích informoval. Čluny se pokoušely výletní loď zbrzdit pomocí vlečných lan, ale nepodařilo se jim to.

"Dva vlečné čluny se pokoušely obří loď zastavit, pak se ale kvůli kolizi s vyhlídkovou lodí přetrhlo vlečné lano," citovala agentura ANSA Davida Calderana, šéfa benátské asociace sdružující posádky vlečných člunů.

Média v souvislosti s nehodou připomínají nedávný čin výtvarníka Banksyho, který na konci května u náměstí svatého Marka instaloval obrazy, jejichž soubor zobrazuje vplutí obří výletní lodi do Benátek. Dvojsmyslným názvem Benátky v oleji chtěl patrně upozornit na dopad cestovního ruchu na životní prostředí. Akci umělec zdokumentoval na videu, které zveřejnil na Instagramu.