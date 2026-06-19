Úřady na Srí Lance hlásí nejhorší epidemii horečky dengue za poslední roky

Srí Lanka bojuje s nejhorší epidemií horečky dengue za poslední roky. Od ledna tam úřady zaznamenaly více než 44 tisíc případů onemocnění a 28 úmrtí. Mezi mrtvými je i pět dětí.
Horečka dengue, přenášená komáry, je na Srí Lance běžná zejména v monzunovém období, ale neplánovaná urbanizace spolu se škodami způsobenými tropickou bouří Ditwah, která ostrovní stát zasáhla loni v listopadu, letošní epidemii zhoršila. Uvedla to v pátek agentura Reuters.
"Nárůst počtu případů onemocnění jsme zaznamenali po cyklonu," řekla mluvčí Národní jednotky pro kontrolu horečky dengue (NDCU). "V okolí bylo hodně trosek, takže jsme si všimli mnoha míst vhodných k rozmnožování komárů," dodala. Z dat NDCU vyplývá, že počet nakažených bude nejméně ještě dva týdny stoupat.
Počet případů horečky dengue se téměř zdvojnásobil z 5651 v dubnu na 10.638 v prvních dvou týdnech června, ukazují data NDCU. Více než polovina všech případů pochází ze západního regionu země, včetně 9429 případů z hlavního města Kolomba. Osm dalších okresů hlásilo od začátku roku více než 2000 pacientů.
Podle úřadů by se letos počty nakažených horečkou dengue mohly vyrovnat roku 2019, kdy Srí Lanka zaznamenala 105.000 případů.
Horečka dengue je virové tropické onemocnění přenášené komáry rodu Aedes; projevuje se vysokými horečkami a silnými bolestmi hlavy, kloubů a svalů. V těžkých případech může nastat krvácení, selhání orgánů či jiné komplikace ohrožující život.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Šéf ODS se snaží, ale bude to stačit? Strana udělala překvapivý tah
Po Trumpových výrocích o Grónsku posílí Norsko svou přítomnost na ostrově
Norsko otevře svůj generální konzulát v grónském hlavním městě Nuuku, v čele diplomatické mise bude norský diplomat. Oznámil to v pátek norský premiér Jonas Gahr Störe. Zájem získat největší ostrov světa pod americkou správu v poslední době projevovala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Grónsko je přitom autonomní součástí Dánského království.
Lídři Evropské unie chtějí od Evropské komise nástroje na obranu před čínskou konkurencí
Lídři EU ve čtvrtek na summitu v Bruselu požádali Evropskou komisi, aby navrhla přísnější nástroje pro řešení čínské ekonomické moci, napsal v pátek server Politico. Podle něj tvrdší postoj proti Pekingu začíná mít i Berlín.
Krutovláda Noskové. Češka rozdrtila i španělskou hvězdu, na trávě válí i Bouzková
Tenistka Marie Bouzková v Nottinghamu porazila 7:5 a 6:0 Tatjanu Mariaovou z Německa a poprvé si na okruhu WTA zahraje semifinále na trávě. Utkání proti 117. hráčce světa vyhrála za hodinu a 40 minut. Její další soupeřkou může být Karolína Plíšková. Dominantní zůstává i Linda Nosková v Berlíně, dalším suverénním výkonem rozdrtila Španělku Paulu Badosaovou.
Cenový strop na paliva o víkendu opět klesne, litr nafty bude stát pod 37 korun
Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět klesne. Nafta po několika měsících zlevní pod úroveň 37 korun za litr, její cena oproti pátku klesne o 43 haléřů na 36,61 koruny za litr.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma
Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.