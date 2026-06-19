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Zahraničí

Úřady na Srí Lance hlásí nejhorší epidemii horečky dengue za poslední roky

ČTK

Srí Lanka bojuje s nejhorší epidemií horečky dengue za poslední roky. Od ledna tam úřady zaznamenaly více než 44 tisíc případů onemocnění a 28 úmrtí. Mezi mrtvými je i pět dětí.

A resident watches television as a health worker from the Medical Officer of Health (MOH) department fumigates an area during a mosquito control programme in Colombo
Obyvatel sleduje televizi, zatímco pracovník oddělení zdravotní péče (MOH) provádí postřik proti komárům v rámci programu na jejich regulaci v Kolombu na Srí Lance, 19. června 2026. Foto: Reuters / Thilina Kaluthotage.Foto: REUTERS – Thilina Kaluthotage
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Horečka dengue, přenášená komáry, je na Srí Lance běžná zejména v monzunovém období, ale neplánovaná urbanizace spolu se škodami způsobenými tropickou bouří Ditwah, která ostrovní stát zasáhla loni v listopadu, letošní epidemii zhoršila. Uvedla to v pátek agentura Reuters.

"Nárůst počtu případů onemocnění jsme zaznamenali po cyklonu," řekla mluvčí Národní jednotky pro kontrolu horečky dengue (NDCU). "V okolí bylo hodně trosek, takže jsme si všimli mnoha míst vhodných k rozmnožování komárů," dodala. Z dat NDCU vyplývá, že počet nakažených bude nejméně ještě dva týdny stoupat.

Dengue mosquito larva inside a pipette tube after being collected during an inspection of houses in Colombo
Larva komára přenášejícího horečku dengue v pipetovací zkumavce po odebrání během kontroly domácností v Kolombu na Srí Lance, 19. června 2026.Foto: REUTERS – Thilina Kaluthotage

Počet případů horečky dengue se téměř zdvojnásobil z 5651 v dubnu na 10.638 v prvních dvou týdnech června, ukazují data NDCU. Více než polovina všech případů pochází ze západního regionu země, včetně 9429 případů z hlavního města Kolomba. Osm dalších okresů hlásilo od začátku roku více než 2000 pacientů.

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Podle úřadů by se letos počty nakažených horečkou dengue mohly vyrovnat roku 2019, kdy Srí Lanka zaznamenala 105.000 případů.

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Horečka dengue je virové tropické onemocnění přenášené komáry rodu Aedes; projevuje se vysokými horečkami a silnými bolestmi hlavy, kloubů a svalů. V těžkých případech může nastat krvácení, selhání orgánů či jiné komplikace ohrožující život.

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