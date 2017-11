Úřady budou na Dillí rozprašovat vodu, aby se rozptýlil smogový oblak

před 29 minutami

Indická metropole ve čtvrtek vyhlásila kvůli znečištěnému ovzduší pohotovost. Do konce týdne byly například uzavřeny školy. Nyní úřady sází na "sprchu".

Dillí - Indické úřady se pokusí zmírnit smogovou krizi v metropoli Dillí tím, že budou na město rozprašovat vodu. Dillí po většinu týdne halil smogový oblak a o víkendu se má podle meteorologů situace dále zhoršit, napsala agentura Reuters.

Indická metropole již ve čtvrtek vyhlásila kvůli dlouhodobě znečištěnému ovzduší pohotovost. Do konce týdne byly uzavřeny školy, platí zákaz vjezdu nákladních automobilů a stavebních prací.

Dopravní úřad také omezuje vjezdy osobních automobilů podle čísel značek tak, že jeden den na silnice smějí vozy se sudými značkami a druhý den vozidla s lichými značkami. Toto opatření již delší dobu praktikuje také Čína.

Dillíské úřady prý rovněž zvažují umělé vyvolávání srážek. Číňané k tomu používají "bombardování mraků" chemikáliemi, a to pomocí letadel, raket nebo dělostřeleckých granátů

Podle agentury Reuters jsou hlavními příčinami smogu v Dillí emise z automobilů, prach ze staveb a pálení zbytků zemědělských plodin. Tyto podmínky nastávají každoročně, avšak letos situaci podle meteorologů zhoršilo bezvětří.

"Rozprašování vody je jediným způsobem, jak snížit nebezpečnou úroveň znečištění," uvedlo ministerstvo životního prostředí. Podle ministerstva má být voda rozstřikována na město z výšky 100 metrů. Jak velká část městské aglomerace, kde žije 22 milionů lidí, bude pokryta, není známo.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2014 označila Dillí za nejznečištěnější město světa. Hodnoty koncentrace miniaturních škodlivých prachových částic, které snadno pronikají do plic, měří také americké velvyslanectví: v pátek ráno zaznamenalo 523 mikrogramů na metr krychlový. WHO udává jako denní bezpečnou průměrnou hustotu PM 2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) 25 mikrogramů na metr krychlový.