Policie nás neochrání, bojíme se. Američané houfně kupují zbraně, prodej trhá rekordy

Prodeje střelných zbraní v USA trhají rekordy. Důvodem je strach o vlastní bezpečnost, pandemie koronaviru a nepokoje po zabití černocha George Floyda vyděsily Ameriku. Lidé nevěří, že by je policie ochránila.

Dvaačtyřicetiletý John Kingdon z Broomfieldu v Coloradu je demokrat a v minulosti se angažoval za přísnější zbraňové zákony. Účastnil se pochodů po masových útocích, například po incidentu v nočním klubu v Orlandu na Floridě, kde v červnu 2016 osamělý střelec zabil 49 lidí. Podepisoval petice za důslednou kontrolu zbraní v americké společnosti.

Před několika týdny si ale sedl k počítači a po internetu si koupil pistoli Sig Sauer P320. Za 550 dolarů jde o kvalitní zbraň, jejíž vojenskou verzi používá americká armáda.

Sám se trochu překvapil, ale jak Kingdon vysvětlil reportérovi listu Wall Street Journal, dospěl k názoru, že za současné situace se nelze na policii spoléhat. "Bylo docela těžké dovolat se policie, když jsme nebyli uprostřed pandemie, tak co teprv teď?" vysvětluje důvod, proč se teď ozbrojil.

Pandemie koronaviru, která v mnohých Američanech vyvolala paniku, zda nezůstanou dlouho uvězněni ve svých domovech a zda třeba nebudou muset hájit své zásoby proti nájezdům vetřelců, přitom byla jen prvním zdrojem nové, pro řadu lidí dosud nepoznané životní nejistoty.

Bojíme se

Tím druhým zdrojem se staly společenské nepokoje, doprovázené na některých místech násilím a rabováním, které v USA vypukly na konci května po vraždě černocha George Floyda. K tomu následně přibyly výzvy radikálnějších aktivistů, aby byla policie oslabena, nebo dokonce rozpuštěna.

Pro osmatřicetiletou Mandy Collinsovou z Little Mountain v Jižní Karolíně byly právě zmíněné protesty potvrzením, že udělala dobře, když už si předtím uprostřed pandemie koronaviru pořídila zbraň.

Nikdy před tím žádnou neměla a ani mít nechtěla. Ale i ona se začala bát, že se mohou stát věci, při kterých se bude muset spolehnout sama na sebe a bez účinné obrany se neobejde. "Všechen toaletní papír a všechno ostatní zmizelo, lidé se začali chovat jako šílení," vrací se Collinsová k březnovému nástupu pandemie v USA, kdy Američané vzali obchody útokem.

A také ji vyděsilo, že v některých státech pak začali kvůli pandemii z věznic propouštět trestance do domácího vězení. Podle úřadů šlo o lidi před koncem trestu nebo o starší vězně, kteří nepředstavovali nebezpečí. Jenže kdo ví, krčí rameny Američané.

"Řekla bych, že to byl strach z toho všeho neznámého. A pak když pouštěli vězně, prostě jsem se rozhodla, že chci mít náskok, a koupila jsem si zbraň," vysvětlila Mandy Collinsová své pohnutky pro rozhlasovou síť National Public Radio (NPR).

Když o pár týdnů později v televizi sledovala demonstrace po zabití George Floyda, byla podle svých slov mnohem klidnější, že už má doma střelnou zbraň. "Když jsem viděla všechny ty nepokoje a jak málo se zatýkalo, jsem tak ráda, že jsem to udělala," říká k nákupu zbraně.

Nabít neumí, ale střílet bude

Collinsová a výše citovaný Kingdon patří k bezmála osmi milionům Američanů, kteří si mezi letošním březnem a červnem pořídili střelnou zbraň. Skutečné číslo může být ještě vyšší. Uvedený údaj pochází z databáze FBI, kde prodejci musejí prověřovat totožnost zájemců o zbraň, takže nezachycuje neregistrované prodeje "pod rukou".

I tak jde ale o rekord, o největší jednorázový nárůst prodeje zbraní za celých dvacet let, kdy FBI tuto databázi vede. A výjimečná je ještě jedna věc. V předchozích případech, kdy skokově vyskočil prodej zbraní, to bylo z obavy, že na obzoru jsou přísnější zbraňové zákony, a proto je potřeba se předzásobit.

To byla například situace po střelbě na základní škole v Newtownu v Connecticutu, kde útočník před Vánoci 2012 zabil dvacet dětí z prvního stupně školy a šest dospělých. Prodej zbraní následně jednorázově vzrostl, protože se předpokládalo, že tehdejší demokratický prezident Barack Obama zpřísní zbraňovou legislativu.

Tentokrát je to ale podle prodejců a lidí, kteří analyzují obchod se zbraněmi, jiné. Místo pušek - kulovnic, brokovnic nebo poloautomatů typu AR-15, o které byl největší zájem právě po útoku v Newtownu - si lidé přednostně kupují menší střelné zbraně.

Prioritou tak není obava z přísnějších zákonů, ale potřeba být připraven na možné nebezpečí. "Od začátku pandemie je motivem strach o osobní bezpečnost. A jde o lidi, které zbraně dříve nezajímaly," potvrdil pro list The Wall Street Journal Jacquelyn Clark, který zbraně prodává a nabízí také výcvik střelby v Lakewoodu v Coloradu.

Podle prodejců představují noví zájemci o zbraň - tedy ti, kteří dosud žádnou neměli - okolo 40 procent všech současných nákupů. I to je nebývale vysoké číslo, běžně je to okolo čtvrtiny.

Podle Kevina Cumminse, který vlastní komerční střelnici v St. Louis v Missouri, se v současnosti na výcvik střelby hlásí nebývalý počet nových a také velmi rozmanitých zájemců. Jedním z nich byla před nedávnem nemocniční sestra. "Právě si pořídila zbraň a neuměla vůbec nic, ani ji nabít, byla z toho k smrti vyděšená," popsal Cummins pro stanici NPR.

Chceš přežít? Pořiď si bouchačku

Minneapolis, kde byl na konci května zabit George Floyd, je jedním z měst, kde velmi vážně mluví o možném rozpuštění policejního sboru. Pro sedmapadesátiletého Craiga Geskeho to je ovšem důvod, proč si poprvé v životě chce pořídit zbraň. "Nikdy nechci po někom střílet. Ale pokud bych se musel sám krýt a střílet v sebeobraně, chci mít aspoň šanci," svěřil se rozhlasové stanici NPR čerstvý majitel střelné zbraně.

Analýza washingtonského think-tanku Brookings Institution pak ukázala ještě na jedno specifikum současného rekordního nárůstu: Zájem o zbraně je podmíněný i rasovým pnutím. Největší prodeje jsou ve státech, kde jsou rasové problémy nejvýraznější.

Výrobci zbraní tuto souvislost odmítají. "Odmítám předpoklad, že lidé, kteří si kupují střelné zbraně, to dělají proto, že by byli rasisté," uvedl pro list New York Times Lawrence Keane z vedení Národní sportovní střelecké nadace, která zastupuje zájmy prodejců zbraní.

Právě tento deník ovšem k současné situaci přidal velmi zajímavý úhel pohledu, když ve své videoreportáži ukázal, že nově ozbrojovat se nyní v USA začínají i černoši.

"Zbraně jsou nebezpečné, nikdy jsem je nechtěla mít doma," říká na videu politická poradkyně Kat Taylorová z Aurory v Coloradu. "Ale před měsícem jsem si koupila zbraň a naučila jsem se střílet. Teď už musím mít zbraň, abych v této zemi byla v bezpečí," je například přesvědčená černoška Kat.

