Unikátní šance k útoku. Putin kvůli přehlídce oslabil zbytek země a nahrál Ukrajincům

Martin Sluka

Rusko kvůli sobotní přehlídce ke Dni vítězství přesouvá do okolí Moskvy systémy protivzdušné obrany z dalších regionů země. Ukrajině se tím otevírá možnost využít vzniklých mezer a udeřit hluboko v ruském týlu.

Ruské systémy protivzdušné obrany S-400 na Rudém náměstí.Foto: Ruské ministerstvo obrany.
Rusko si v sobotu již po jednaosmdesáté připomene Den vítězství, kdy Kreml tradičně oslavuje porážku nacistického Německa ve Velké vlastenecké válce. V zemi jde o nejvýznamnější národní svátek a za běžných okolností ho doprovázejí vojenské přehlídky napříč celým Ruskem, včetně okázalé akce v Moskvě, kde režim každoročně demonstruje svou vojenskou sílu.

Jenže letos budou oslavy výrazně skromnější. Řada přehlídek po celém Rusku byla zrušena a na Rudém náměstí se poprvé od roku 2007 neobjeví tanky, raketové systémy ani další těžká vojenská technika. Zatímco loni Kreml propagoval účast téměř tří desítek světových lídrů, letos je zatím potvrzený pouze zlomek z nich.

Prezident Vladimir Putin zároveň vyhlásil jednostranné příměří na 8. a 9. května. Mnozí analytici to interpretují jako snahu zabránit případnému ukrajinskému útoku během oslav a vyhnout se symbolickému ponížení Kremlu. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by Kyjev měl v úmyslu příměří respektovat.

„Nevidíme žádný důvod ho dodržovat kvůli nějaké přehlídce,“ uvedl ve středu vysoce postavený ukrajinský představitel na dotaz deníku Kyiv Independent.

Rusko stahuje protivzdušnou obranu k Moskvě

Rusko zároveň před největším státním svátkem zpřísňuje bezpečnostní opatření v Moskvě. V úterý úřady dočasně uzavřely několik moskevských letišť a obyvatelé metropole se potýkají s výpadky mobilního internetu.

Kvůli obavám z možného útoku navíc Moskva v posledních dnech přesouvá značnou část systémů protivzdušné obrany do okolí hlavního města, a to na úkor ochrany dalších regionů. Ukrajině se tak otevírá prostor k úderům hluboko na ruském území, což ostatně naznačil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj dostala ukrajinská vojenská rozvědka konkrétní úkoly související s ruskou protivzdušnou obranou.

„Pro Ukrajince je samozřejmě velmi lákavé narušit samotnou přehlídku. Už jen kdyby během oslav začaly houkat sirény protivzdušné obrany a lidé by slyšeli střelbu nebo výbuchy, mělo by to obrovský psychologický efekt,“ říká pro Aktuálně.cz vojenský analytik Lukáš Visingr.

Podle Visingra však pro Ukrajinu nemusí být nejvýhodnější útočit přímo na Moskvu. „Může jít třeba o další rafinerii, významnou zbrojovku a podobně. Ostatně podobně se jim to povedlo před pár dny při útoku na továrnu na elektroniku, kam dopadla střela Flamingo.“

Elitní vojáci míří na Rudé náměstí

Že Rusko kvůli přípravám na přehlídku oslabuje jiné části obrany, naznačují i informace partyzánského hnutí Atesh. Podle něj Moskva stahuje elitní vojáky z některých úseků fronty, aby se mohli zúčastnit přehlídky na Rudém náměstí, což vytváří mezery v obranných liniích.

„Myslím si, že v obraně Ruské federace teď vznikla významná mezera - a ne jen jedna. V následujících dnech, během příprav na přehlídku i během samotné přehlídky, bychom mohli zasadit několik úderů na velitelská stanoviště, sklady zásob a podobné cíle,“ uvedl v rozhovoru pro Ukrainian Focus: Morning plukovník Dmytro Kaščenko.

Martin Sklenár o případném ukrajinském útoku na Rudé náměstí. | Video: Jaroslav Synčák

Ani podle něj by přímý útok na Moskvu nepředstavoval nejefektivnější využití omezených ukrajinských kapacit. Soudí, že vhodnější by bylo zaměřit se na klíčovou infrastrukturu, radarové stanice, velitelská centra nebo logistické uzly na okupovaných územích i v ruském týlu. Přesto možnost útoku na Moskvu úplně nevylučuje - už jen kvůli jeho symbolickému dopadu.

Minimální důstojná mzda se zvyšuje.

Berete důstojnou mzdu? Většina Čechů na ni nedosáhne

Téměř dvě třetiny Čechů nevydělávají tolik, aby si mohli dovolit důstojný život, a to i navzdory vysoké kvalifikaci a vysokoškolskému titulu. Situace je horší v Praze a v Brně, kde situaci komplikují vyšší náklady na bydlení. Vyplývá to z aktuálních dat Platformy pro minimální důstojnou mzdu.

Linda Nosková na turnaji v Madridu 2026

Z pěti Češek uspěla jen Nosková. Siniaková nevyužila devět mečbolů

Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1 a postoupila do 3. kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět mečbolů a prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Vypadly i čtyřiadvacátá nasazená Marie Bouzková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.

