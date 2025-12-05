Zahraničí

Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pokuta, kterou Evropská komise vyměřila sociální síti X, je podle názoru amerického ministra zahraničí útokem zahraničních vlád na americký lid. Šéf diplomacie USA Marco Rubio to v pátek napsal právě na X, patřící americkému miliardáři Elonu Muskovi. Už předtím rozhodnutí Evropské komise potrestat X za porušování unijních pravidel kritizovaly americké úřady.
Šéf diplomacie USA Marco Rubio.
Šéf diplomacie USA Marco Rubio. | Foto: Reuters

"Pokuta Evropské komise ve výši 140 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) není jen útokem na X, je to útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád. Dny internetové cenzury Američanů jsou pryč," uvedl Rubio.

Evropská komise obvinila síť X z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Vyměřila jí za to pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).

Dříve než Rubio na tento krok zareagoval předseda americké Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr a pokutu odsoudil. Unie podle něj firmu trestá, protože je americká a úspěšná.

"Evropa opět pokutuje úspěšnou americkou technologickou společnost za to, že je úspěšnou americkou technologickou společností," napsal Carr v příspěvku na X. "Evropa zdaňuje Američany, aby dotovala kontinent brzděný vlastními dusivými regulacemi," dodal.

Evropská komise uvedla, že se její předpisy nezaměřují na žádnou národnost a že pouze brání své digitální a demokratické standardy, které obvykle slouží jako měřítko pro zbytek světa.

Ještě než rozhodnutí o pokutě v pátek padlo, vyjádřil se k věci ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance. "Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury," uvedl na X viceprezident. "EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům," dodal.

 
