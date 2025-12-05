Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

"Pokuta Evropské komise ve výši 140 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) není jen útokem na X, je to útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád. Dny internetové cenzury Američanů jsou pryč," uvedl Rubio.
The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025
The days of censoring Americans online are over.
Evropská komise obvinila síť X z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Vyměřila jí za to pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).
Dříve než Rubio na tento krok zareagoval předseda americké Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr a pokutu odsoudil. Unie podle něj firmu trestá, protože je americká a úspěšná.
"Evropa opět pokutuje úspěšnou americkou technologickou společnost za to, že je úspěšnou americkou technologickou společností," napsal Carr v příspěvku na X. "Evropa zdaňuje Američany, aby dotovala kontinent brzděný vlastními dusivými regulacemi," dodal.
Evropská komise uvedla, že se její předpisy nezaměřují na žádnou národnost a že pouze brání své digitální a demokratické standardy, které obvykle slouží jako měřítko pro zbytek světa.
Ještě než rozhodnutí o pokutě v pátek padlo, vyjádřil se k věci ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance. "Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury," uvedl na X viceprezident. "EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům," dodal.