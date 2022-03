Lidem drtí prsty a nechápou zákony. Ukrajinský starosta popsal, jak ho unesli Rusové

Starosta jihoukrajinského Melitopolu Ivan Fjodorov, kterého 11. března unesli ruští vojáci, odpovídal na otázky Current Time TV. Výměna politika za ruské brance se podařila až na druhý pokus. Fjodorov moderátorce popsal, jaké útrapy jemu a dalším vězňům Rusové přichystali ve vazební věznici.

Ve věznici jsou podle starosty různí lidé. Někteří byli zadrženi za účast na pouličních protestech a Rusové jim vysvětlují, proč by to neměli dělat.



"Zadržují také ty, o kterých si myslí, že jsou sabotéři. To jsou prostě lidé, které v noci chytí venku. Rusové jim drtí prsty dveřmi a ptají se na jejich vojenskou hodnost, ale to jsou jen místní obyvatelé," popisuje své zážitky Fjodorov.

Podle komunálního politika se Rusové snaží v "demokratickém Melitopolu vybudovat policejní stát". Navzdory protestům obyvatel je město v současné době pod kontrolou ruských sil.