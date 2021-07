Šáhova železnice, starý maják i české lázně. Jaké skvosty jsou nově na seznamu UNESCO

Kandidátní listinu ČSSD pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny na jihu Moravy v pondělí po jednání jihomoravské organizace opustilo 14 kandidátů, končí i volební manažer. Upozornil na to Deník N. Informaci potvrdil předseda jihomoravské ČSSD Břetislav Štefan. Důvodem je podle něj zásah vedení strany do kandidátky, kterou si jihomoravská organizace odhlasovala.

Centrální vedení na místo lídra dosadilo statutárního místopředsedu ČSSD Romana Onderku namísto Břetislava Štefana, pro něhož hlasovalo 85 procent členů jihomoravské organizace. Dalším zásahem bylo posunutí Kateřiny Valachové na vyšší pozici, konkrétně na druhou za Onderku.

"Důvodem je nerespektování vnitrostranické demokracie. Vznikal tady u nás tým, který chtěl lidem ukázat, že sociální demokracie se dokáže modernizovat a komunikovat jinak. Jižní Morava měla být symbolem pozitivní změny. Chtěli jsme udělat změnu bez okoukaných tváří a otřepaných frází," řekl ČTK Štefan.

Spolu s ním kandidátku opustilo dalších 13 lidí, mimo jiné starosta Kunštátu Zdeněk Wetter, místostarosta Boskovic Petr Malach nebo vědkyně a vysokoškolská pedagožka Helena Pluháčková.

Roman Onderka, bývalý brněnský primátor, na krajské kandidátce úplně chyběl, vedení strany jeho dosazení do čela kandidátky zdůvodnilo tím, že na tomto místě mají v krajích stát lidé s největší šancí na získání důvěry voličů.

Na kandidátce nyní zůstalo 20 kandidátů.