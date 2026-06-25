Úmrtnost migrantů ve vazbě ICE je za vlády Trumpa nejvyšší za více než deset let

Ve vazbě amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíce lidí za více než deset let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140 procent v porovnání s předchozím rokem.
Nárůst je neúměrný vyššímu počtu zadržovaných přistěhovalců. Vyplývá to ze čtvrteční zveřejněné zprávy organizací pro lidská práva Human Rights Watch (HRW) a Physicians for Human Rights.
Pro Trumpa se potíraní nelegálního přistěhovalectví stalo prioritou jeho druhého funkčního období. Imigrační agenti od jeho nástupu do Bílého domu zadržují tisíce lidí a rozšiřují detenční zařízení pro přistěhovalce.
Úmrtnost ve vazbě imigračního úřadu je za Trumpova působení téměř čtyřnásobná v porovnání s funkčním obdobím jeho předchůdce, demokratického prezidenta Joea Bidena.
"Pozorujeme prudký nárůst úmrtnosti ve vazbě ICE. Místo toho, aby vláda přijala kroky k řešení krize a ochraně životů a zdraví lidí ve vazbě, sledujeme, jak vynakládá prostředky na douhodobé zadržování více a více lidí," sdělila agentuře AFP výzkumnice HRW a jedna z autorů zprávy Reagan Williamsová.
Zpráva zmiňuje smrt 44letého Ukrajince, který v imigrační vazbě utrpěl mrtvici. Nebyla mu poskytnuta dostatečná zdravotní péče navzdory zřejmým závažným příznakům, včetně pohybů připomínajících záchvat.
Další z případů se týká 39letého Mexičana. Muž podlehl infarktu, který byl nejspíš důsledkem septického šoku utrpěného poté, co nebyly vyslyšeny jeho žádosti o lékařskou péči v souvislosti s infikovaným abscesem.
Podle záznamů ICE v období od 20. ledna 2025 do letošního 19. ledna sedm lidí ve vazbě úřadu spáchalo sebevraždu, uvádí zpráva lidskoprávních organizací. V roce 2024 oproti tomu podle záznamů spáchal sebevraždu jeden zadržovaný migrant.
ICE od Trumpova nástupu do funkce čelí kritice i protestům kvůli tvrdým postupům při imigračních raziích. Odpor vůči úřadu se vyostřil poté, co jeden z jeho příslušníků v lednu na ulici v Minneapolisu zastřelil 37etou Američanku Renée Goodovou. O několik dní později tam federální agenti pohraniční stráže zastřelili stejně starého Alexe Prettiho.
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