Umí krysa doplavat na ostrov a šířit hantavirus? Vylekaného šéfa vlády museli uklidňovat

Experti museli několik hodin před začátkem evakuace lodi, kterou zasáhla nákaza hantavirem, rozptýlit obavy, že by na Kanárské ostrovy mohli doplavat nakažení hlodavci. Podle španělských médií takovou obavu vyjádřil šéf regionální vlády souostroví Fernando Clavijo.
Mimo jiné se odkazoval na text vytvořený umělou inteligencí, podle kterého jsou krysy výbornými plavci. Podle expertů je však vyloučené, že by se takovým způsobem mohl na Kanárských ostrovech hantavirus rozšířit.
Clavijo od oznámení, že evakuace cestujících z lodě nastane na Kanárských ostrovech, dával najevo svůj nesouhlas s operací. Vláda v Madridu uvedla, že je její povinností vyhovět Světové zdravotnické organizaci (WHO), podle které byly Kanárské ostrovy vhodnějším územím pro provedení evakuace než Kapverdy, kde loď dříve kotvila.
Španělský kabinet zřejmě vyšel vstříc požadavku vlády Kanárských ostrovů, když oproti původním plánům nenechal loď zakotvit v přístavu. Plavidlo se nachází poblíž pobřeží a lidi z lodě převáží na pevninu čluny. Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová a ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska zdůrazňovali v uplynulých hodinách, že lidé, kteří opustí loď, se nedostanou do kontaktu s místním obyvatelstvem. Evakuovaní podle dosavadních informací nemají příznaky nemoci.
Clavijo měl však v sobotu odpoledne výhrady i proti zakotvení lodi u kanárských břehů. Podle něj hrozilo, že by nakažený hlodavec mohl doplavat z lodi na pobřeží Tenerife a tím na ostrov zavléct nákazu. Odkazoval se mimo jiné na rešerši, kterou vypracovala umělá inteligence, podle které "jsou krysy výbornými plavci". Podle něj operace ohrožovala zdravotnickou bezpečnost obyvatel.
Ministryně zdravotnictví Garcíaová podle deníku El País či stanice La Sexta v sobotu pozdě večer Clavijovi zaslala zprávu odborníků na hlodavce, která možnost plavajících krys vyvracela. Podle nich hlodavec Oligoryzomys longicaudatus, který hantavirus šíří, nemá schopnost plavat a žije především v lesních oblastech v Jižní Americe.
Odborníci se také domnívají, že takoví hlodavci na lodi nejsou, a že nákaza se tam rozšířila přenosem mezi lidmi. Analýzy určily, že cestující se nakazili jihoamerickým kmenem Andes, u kterého byl již v minulosti zaznamenán, na rozdíl od jiných kmenů hantavirů, mezilidský přenos.
"Pravděpodobnost, že se andský hlodavec z horského prostředí nalodí a pak se doplave na kanárské pobřeží je nulová," uvedl náměstek ministryně zdravotnictví Javier Padilla. Ten také zveřejnil na svém profilu na síti X zmíněnou zprávu.
Španělsko je rozsáhle decentralizovaný stát, který sdílí pravomoci v oblasti zdravotnictví právě s autonomními oblastmi, což jsou územní jednotky na úrovni krajů. Centrální námořní úřad v noci na dnešek umožnil vstup lodi do kanárských vod navzdory opačnému názoru místní vlády. Clavijo nebyl na dnešní tiskové konferenci, kterou k operaci uspořádali španělští ministři a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Mohlo by vás zajímat:
Poručíme barvě mraků. Nová metoda by mohla pomoci zastavit oteplování Země
Vědci v Británii testují nový způsob, jak bojovat s globálním oteplováním. Na univerzitě v Manchesteru se zaměřili na ochlazování Země skrze ostřikování mraků slanou vodou. Do dvou let by mohli testy provést v terénu.
ŽIVĚ Írán zaslal Američanům odpověď na návrh na ukončení války
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Podle agentury Reuters to uvedla dnes odpoledne íránská státní média. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná.
Strašidelná generálka na MS: Nejvyšší porážka od Švýcarska v historii
Čeští hokejisté podlehli na závěr Švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1:6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem obsadí poslední místo.
Tvrdá reakce Slavie: Chorý a Douděra končí, tribuna Sever se uzavře
Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Jednoho z nich už Slavia takto potrestala.
Fotbal umřel, zlobí se i fanoušci Slavie. To kontroverzní politik pobouřil
Projděte si reakce sociálních sítí na skandální fotbalové derby mezi Slavií a Spartou. Sešívaní v závěru sobotního klání vedli 3:2, ale pak nastal opovrženíhodný chaos.