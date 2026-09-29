Umělá inteligence přináší revoluci už i do náboženství

Část amerických uživatelů umělé inteligence se s AI radí i o náboženských otázkách. Uvádí to americká stanice NPR s odkazem na výsledky průzkumu, který nechala provést agenturou Ipsos. Například 13 procent respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Rozsah využití AI pro náboženské účely považuje stanice za překvapivě vysoký.
V srpnovém průzkumu 61 procent dotázaných uvedlo, že používá či použila aplikace AI. Část uživatelů pak sdělila, že aplikace využila například pro etické či náboženské účely.
Zhruba každý sedmý uživatel použil AI pro studium posvátných textů a každý devátý se obrátil na AI, když potřeboval duchovní či náboženské vedení.
Na druhé straně skoro 70 procent uživatelů uvedlo, že AI nikdy v souvislosti s náboženskými či duchovními praktikami nepoužilo a ani by to neudělalo.
Používání AI pro náboženské účely stanici potvrdili přímo i někteří uživatelé. Například třiačtyřicetiletý Rudy Vazquez použil umělou inteligenci, aby lépe pochopil pasáž z bible přečtenou na mši.
A osmašedesátiletý Brent Hill aplikaci AI uložil, aby mu vypracovala srovnání různých křesťanských pohledů na konec časů, tedy na období zániku současného světa.
Umělou inteligenci pro náboženské účely nepoužívají zřejmě jen běžní věřící. Letos v únoru papež Lev XIV. přiznal, že i kněží používají umělou inteligenci. "Vyzývám vás, abyste odolali pokušení používat umělou inteligenci pro přípravu kázání," řekl tehdy papež kněžím z římské diecéze.
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