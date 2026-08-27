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Ultra rychlá profesionální krádež. Zloději ve Španělsku ukradli jednu z největších sbírek zlata

ČTK
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Na jihovýchodě Španělska v regionu Valencie ve čtvrtek časně ráno zloději ukradli soubor artefaktů považovaných za jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové v Evropě, informuje agentura AFP a místní média. Zatím není jasné, jak velkou část tohoto takzvaného Pokladu z Villeny zloději ukradli.

Treasure of Villena robbed fron museum near Alicante
Zloději ukradli jednu z největších sbírek zlata z doby bronzové ze španělské VillenyFoto: Profimedia – Museum of Villena HANDOUT / EPA / Profimedia
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„Kolem 5:20 ráno byl v muzeu ve Villeně spuštěn alarm a do 5:24 už zloději budovu opustili,“ řekl agentuře AFP mluvčí asi pětatřicetitisícového města Villena.

Podle něj šlo o „ultra rychlou a ultra profesionální“ krádež. Potvrdil také, že všechny bezpečnostní systémy byly aktivovány a že nedošlo k žádné poruše.

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Jen pár minut před loupeží se spustil alarm ve sportovním centru na okraji města a policie vyšetřuje, zda tím chtěli zloději v muzeu odlákat pozornost. Policisté totiž kvůli spuštěnému alarmu vyrazili do sportovního střediska a mezitím se spustil poplach i v muzeu. Ale když tam policie dorazila, zloději už byli pryč.

Poklad z Villeny byl objeven v prosinci 1963 v nádobě ukryté v korytě vyschlé řeky nedaleko Villeny. Tvoří ho asi 60 kusů převážně ze zlata - jde o náramky, misky, lahve a různé další předměty, některé jsou ze stříbra, železa či z jantaru.

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