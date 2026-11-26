Úlomky sestřelených íránských dronů v Kuvajtu zabily dva Italy a další dva lidi zranily, informovala ve čtvrtek agentura ANSA. Tamní ministerstvo obrany dříve podle agentury AFP informovalo o čtyřech zraněných a o materiálních škodách. Írán nedávno obnovil odvetné útoky proti americkým spojencům v Perském zálivu.
Úlomky z dronu zabily dva Italy, kteří pracovali v německé zbrojovce Rheinmetall jako civilní technici, zranily také jednoho Kuvajťana a Pákistánce, uvedla ANSA.
Íránský útok se odehrál poté, co Kuvajt 18. listopadu poprvé od začátku září v souvislosti s regionálním konfliktem aktivoval své systémy protivzdušné obrany.
Na konci února USA a Izrael zahájily útoky proti Íránu, na které Teherán odpověděl mimo jiné odvetnými údery na země v regionu, kde mají USA vojenské základny.
Boje pokračují s různou intenzitou již devět měsíců, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Toto křehké příměří se během léta rozpadlo a od té doby obě strany údery přerušovaně obnovují.
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