Od začátku války na Ukrajině ruská armáda zničila už 630 ukrajinských lokomotiv. Tempo se zvýšilo letos, od konce léta pak Rusové ještě přitvrdili. „Útoky na ukrajinský dopravní systém se výrazně zvýšily,“ komentoval nedávno stav estonský ministr zahraničí Margus Tsakhna. Právě malá pobaltská země našla v depech 69 lokomotiv, které bránící se zemi nezachrání, ale zásadně jí pomůžou. A hledá dál.
Jak již před několika týdny Aktuálně.cz popisovalo, železnice na Ukrajině je klíčová tepna pro obranu země či export obilí a v posledních týdnech čelí dosud nejničivější vlně ruských útoků. Rusové postupně stupňují cílené údery na lokomotivy, depa i přístavní infrastrukturu a výsledkem je nedostatek strojů.
Ukrajinský ministr pro obnovu, infrastrukturu a dopravu Mykola Kalašnyk v polovině listopadu uvedl, že Rusové od začátku plnohodnotné invaze poškodili nebo zničili 630 lokomotiv, z toho téměř 400 jen letos. Jen během prvních dvou listopadových týdnů zaznamenala Ukrajina téměř 15 útoků na železniční vozidla.
Kyjev proto naléhavě žádá západní spojence o pomoc a hledá dostupná vozidla po celé Evropě. Kvůli specifikům takzvaného ruského rozchodu kolejí (standardní evropský je 1435 mm, zatímco na Ukrajině a v dalších zemích bývalého SSSR se používá 1520 mm - pozn. red.) ale nejjednodušeji dokážou pomoci ty země, které podobné lokomotivy mají.
Dodávku tří lokomotiv oznámila Litva, která má podle ukrajinského náměstka ministra pro rozvoj komunit a území Serhije Derkače k dispozici také dalších 27 lokomotiv se širokým rozchodem, jež by Ukrajina mohla případně odkoupit.
Slovensko přislíbilo Ukrajině tři lokomotivy řady 350. Finsko oznámilo bezplatné předání deseti dieselových lokomotiv včetně náhradních dílů, které dosud provozovala státní železniční společnost VR.
Česko podle informací Hospodářských novin poskytne pět elektrických lokomotiv řady 151, které České dráhy vyřadily z provozu na jaře 2025. Ty podobně jako zmíněné slovenské lokomotivy Ukrajinci nemůžou využít na své běžné síti, ale na krátkých úsecích v pohraničí (například na nové trati mezi Užhorodem a Čopem v Zakarpatské oblasti - pozn. red.).
Kyjev jedná rovněž s Ázerbájdžánem a dalšími zeměmi o získání vhodných strojů.
Malá pobaltská země
Největší pomoc ale aktuálně nabízí právě výše zmíněné Estonsko. To ve spolupráci s estonskými železničními společnostmi GoRail AS, Operail OÜ a Skinest Rail AS vytipovalo 69 lokomotiv a je připraveno všechny předat Ukrajině.
„Lokomotivy budou na Ukrajinu dodány v souladu s technickými požadavky a potřebami, které Ukrajina specifikuje. Prostředky vyčleněné z vládní rezervy umožní zahájit dodávky okamžitě a odeslat na Ukrajinu nejméně šest lokomotiv,“ tvrdí v prohlášení z poloviny listopadu estonská vláda.
Podívejte se na interaktivní mapu zemí, které teoreticky můžou pomoct:
V něm oznámila také dodatečnou pomoc Ukrajině ve výši 6,5 milionu eur (asi 160 milionů Kč), včetně 4,5 milionu eur na zahájení převodu lokomotiv. Tallinn navíc podle Tsakhny usiluje o dodatečné mezinárodní financování na pořízení a převod zbývajících lokomotiv, protože u těch vlastněných soukromými společnostmi nemusí státní prostředky pokrývat celou pořizovací cenu.
„Zaměřováním se na dopravní spojení a vozidla a narušováním pohybu zboží a základních zdrojů se Putin snaží Ukrajinu izolovat a dále zhoršit humanitární situaci jejího civilního obyvatelstva. Naším úkolem je zajistit, aby tento plán zcela selhal, aby byla posílena odolnost Ukrajiny a aby její ekonomika nadále fungovala,“ uvedl už předtím Tsakhna ve zmíněném prohlášení.
Iniciativa by nakonec podle něj mohla dodat více než 70 lokomotiv, ačkoli konečný počet a podmínky dodání zatím nejsou jasné. Stejně tak není jasné, jaká část z nich je elektrická a jaká dieselová.
Továrny neexistují nebo jsou na okupovaném území
Ukrajina měla na jaře 2021 ve svém provozním parku 1532 lokomotiv, dalších přibližně 300 měla v rezervě. Z provozních strojů bylo 749 elektrických a 783 dieselových. Velká část železničního parku přitom vychází ze starších sovětských konstrukcí a jeho obnova je kvůli nedostupnosti výrobních kapacit i náhradních dílů komplikovaná.
Část z nich vyrobily továrny v Československu (více o možnostech dodání strojů z ČR píšeme ZDE), další elektrické lokomotivy se ale vyráběly v Novočerkassku v dnešním Rusku a dieselové stroje vznikaly mimo jiné v nyní okupovaném Luhansku na východě Ukrajiny. Obě továrny si tak dnes jako prodejce lokomotiv lze jen těžko představit.
Země samotná nyní schopnosti vyrobit lokomotivy samostatně nemá, například Dněperský závod DEVZ, který je vyráběl, už podle ukrajinského Fondu státního majetku od roku 2022 nefunguje. Obnovení rozsáhlejší domácí produkce by pak vyžadovalo investice a přístup k technologiím i komponentům.
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