Je to nejmodernější vozidlo německého zbrojního gigantu Rheinmetall. Stojí kolem čtvrt miliardy korun za kus. Nyní ho mají k dispozici i ukrajinští vojáci. Jejich 21. samostatná mechanizovaná brigáda zveřejnila první fotografie zbrusu nových bojových vozidel pěchoty KF41 Lynx. Jedná se o naprostou technologickou špičku mezi bojovými vozidly pěchoty.
V tuto chvíli není jasné, kolik vozidel Ukrajina skutečně obdržela. V lednu letošního roku však Rheinmetall oznámil uzavření kontraktu na dodávku prvních pěti kusů, jejichž nákup financuje německá vláda.
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Jednání mezi Kyjevem a německou zbrojovkou přitom probíhají již od roku 2023, kdy Ukrajina projevila zájem o nejmodernější tanky KF51 Panther a bojová vozidla pěchoty KF41 Lynx.
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