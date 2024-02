Ukrajinské snoubence rozdělilo ruské zajetí. Jedli rybí vnitřnosti a kuřata s peřím

Téměř na dva roky je válka a ruští okupanti rozdělili. Ukrajinští snoubenci Alina Paninová a Ilja Muzyka jsou už ale znovu spolu. Poté, co v lednu Rusové při výměně zajatců devětadvacetiletého Muzyku propustili, začínají nový život.

Drama se šťastným koncem začalo v roce 2019. Paninová a Muzyka se seznámili při své práci u pohraniční stráže. Paninová je specialistkou na výcvik psů pro hledání drog. Dva roky nato pár, který tehdy plánoval svatbu, nadřízení převeleli do přístavu v Mariupolu.

Tam je 24. února 2022 zastihla ruská invaze. Okupanti město masivně bombardovali a brzy obklíčili. Ilju vzali do zajetí 10. dubna. Alina byla na jiném místě a patřila k těm, kteří se v závěrečné fázi obrany uchýlili do podzemí ocelárny Azovstal. 17. května padla do zajetí i ona.

Spolu s ní Rusové vzali také její dva kokršpaněly, Sonju a Jessyho. Tvrdili jí, že psům nic neudělají a budou v pořádku. Zpočátku ji v Rusku převáželi se psy, ale jednoho dne je rozdělili. "Nikdy nezapomenu na to, jak mne vezli pryč a psi štěkali. Část mého srdce tam tehdy zůstala," řekl Paninová v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Dříve pro ukrajinský zpravodajský server Suspilne uvedla, že v ruském zajetí zhubla patnáct kilogramů, protože jídla dostávala málo a bylo příšerné. "Pořád nám dokola dávali vařené kuře, na kterém zůstalo peří, s trochou bramborové kaše. Někdy jsme dostali dva vařené brambory, občas tři. Někdy kus zelí plavající ve vodě nebo rybu s vnitřnostmi," vyprávěla pohraničnice.

O osudu svého snoubence nic nevěděla a ani netušila, jaká je celková situace na Ukrajině. Nedostávaly se k ní žádné zprávy. "Rusové nám pořád opakovali, že Kyjev padl a že Ukrajina neexistuje, že si ji rozdělují Rusko s Polskem," uvádí.

Na svobodu se dostala při výměně zajatců 17. října 2022. Tehdy se dozvěděla, že jejího snoubence Ilju Rusové zajali, ale neměla zprávy o tom, zda žije. V nejistotě žila také Iljova matka Nela.

"Naposledy mi volal 12. dubna 2022 a říkal, že se se svojí brigádou pokusí o průlom, aby se spojili s ostatními vojáky. A že znovu zavolá zítra. Pak už se neozval, úplné ticho," vzpomínala matka. Nikdo jí nedokázal říci, zda Ilja žije, případně kde je. Nic nevěděla ukrajinská armáda ani Červený kříž.

Alina se dočkala svého milého až po více než roce. Při výměně se dostal na svobodu a zpět na Ukrajinu letos 3. ledna. Pár je opět spolu a žije ve městě Novovolyňsk na západě Ukrajiny. Ilja se zotavuje z následků, které na něm zajetí zanechalo.

O podmínkách v ruském zajetí říká to samé jako Alina. Jídlo bylo nepoživatelné a bylo ho málo. "Před zajetím jsem vážil 85 kilogramů, teď 67," uvedl v rozhovoru pro Suspilne. Nějaký čas strávil v Kamyšinu v ruské Volgogradské oblasti, kde ho bili a mučili.

Navíc se ale celou tu dobu obával, že Alina už nežije. Že zemřela při obléhání Azovstalu. "V hlavě mi z té nejistoty opravdu začalo hrabat. V duchu jsem Alinu snad tisíckrát pohřbil," vypověděl devětadvacetiletý Ilja pro Reuters.

Dvojice se po dlouhém odloučení shledala v Kyjevě. "Čekali jsme tak dlouho, byli jsme v tu chvíli moc šťastní. První, co mi řekl, bylo, že mě miluje," říká Alina. Dvojice podle ní plánuje svatbu, ale až se Ilja dá zdravotně dohromady. A pořídila si nového kokršpaněla, jmenuje se Roxy.

Video: Záběry zničeného Azovstalu, pořízené z dronu.