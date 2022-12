Podzemní hnutí na Ukrajině. Utajení hrdinové popisují svůj boj proti okupantům

Ukrajinské podzemní hnutí odporu muselo poté, co Rusko zahájilo invazi, najít způsob, jak bojovat za svou zemi na území ovládaném okupantem. Zpravodaj Current Time Borys Sačalko hovořil s lidmi nedávno osvobozeného města Cherson o jejich partyzánské činnosti.

Partyzán, který si nechává říkat Mavik, shromažďoval a sdílel s ukrajinskou armádou informace o ruských jednotkách. "Slyšel jsem 26. února vojenská vozidla na dálnici. Jako IT specialistovi se mi podařilo připojit se k bezpečnostním kamerám letiště, což nebylo těžké. Mohl jsem vidět, jak se tu vozidla pohybují. Písmeno "Z" jsem na vozidlech neviděl, ale bylo tam označení, které se zdálo podezřelé," vzpomínal na začátek okupace Mavik.

Jeho činnost pomohla Ukrajincům v bitvě o vojenské letiště Čornobajivka, které leží poblíž Chersonu. "Na sociálních sítích jsme se dočetli, že pokud bychom viděli pohyb vojenských vozidel, měli bychom poslat zprávu na jistý účet na sociálních sítích. To jsem udělal a za pár minut mě někdo kontaktoval a ptal se, o co jde. Zvyšovalo to hodně adrenalin," popisuje tehdejší spojení se svobodnou částí Ukrajiny novodobý partyzán.

Související Osobností roku podle časopisu Time je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Mavik pak pokračoval v odesílání průzkumných hlášení i během celé okupace. Dokonce dostal pro svoji partyzánskou činnost dron, aby mohl posílat záběry a souřadnice. "Když tyto věci děláte, vinu, že pomáháte zabíjet nepřítele, necítíte. Všichni byli šťastní, když došlo k ukrajinskému leteckému útoku. Sousedé se hrnuli ven a jásali. I já jsem byl šťastný, protože jsem k tomu přispěl," dodal o svoji partyzánské činnosti Mavik.

Partyzán Ivan zase roznášel letáky, maloval po městě ukrajinské vlajky a pomáhal řídit odpor vůči ruským okupantům. Pro propojení s ostatními se používala sociální síť Telegram.

"Pokud jsme si vybudovali důvěru, například po namalování velké žluté stuhy (symbol místního odporu) na pomník nebo spálení billboardu [s ruskou propagandou], používali jsme ke komunikaci softwary pro zabezpečené zprávy, jako jsou Signal nebo Threema," prozradil Ivan.

Kolik civilistů podporovalo ukrajinskou armádu, není jasné. Mluvčí Národního centra odporu "Ostap" ale prozradil, že jeho organizaci překvapil rychlý růst podzemního hnutí poté, co se lidé začali spontánně hlásit. Důstojníci, kteří za odboj zodpovídali, tvrdili, že se lidé často navzájem vůbec neznali. Pokud by jednoho z nich Rusové odhalili, ostatní tak zůstávali v bezpečí. Ukrajinským partyzánům se také připisuje zabití jedenácti ruských úředníků a místních kolaborantů.

Jedna z nejničivějších zbraní u Bachmutu. Polský "Krab" drtí ruské cíle: