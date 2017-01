Ukrajinští hackeři bojují s Kremlem. Získali jsme materiály i v Putinově kanceláři, chlubí se

před 42 minutami

Několik ukrajinských hackerských skupin se loni spojilo a společně pomáhají tamním tajným službám i ministerstvu obrany v nevyhlášené válce s Ruskem. Jejich největším úspěchem bylo nabourání poštovních schránek vlivného kremelského úředníka Vladislava Surkova, který podle řady indicií tajně řídí proruské separatisty v ukrajinském Donbasu. Se státními institucemi spolupracují ukrajinští hackeři neformálně. Tvrdí, že se jim podařilo proniknout do systémů ruského ministerstva obrany i Putinovy prezidentské kanceláře. A slibují zveřejnění dalších informací.

Kyjev – Na profilovém obrázku má masku Guye Fawkese, mezinárodní symbol hackerů, spolu s trojzubcem, ukrajinským státním znakem.

Mluvčí ukrajinské skupiny, vystupující pod jménem Sean Townsend, zastupuje hackerskou skupinu Ukrainian Cyber Alliance, která se proslavila nabouráním do e-mailové schránky vlivného ruského úředníka Vladislava Surkova. Ten v Kremlu podle řady indicií odpovídá za proruské separatistické republiky na ukrajinském Donbasu. Přestože to sám Surkov oficiálně popírá.

Nevyhlášená, ale reálná válka

Ukrajinští hackeři tvrdí, že mají i materiály dalších vysokých představitelů z Moskvy. Tvrdí, že je sbírají z jednoduchého důvodu: chtějí zvítězit v nevyhlášené, ale reálné válce své země s Ruskem.

Sám Sean pracuje již přes dvacet let ve firmě zabezpečující počítačové sítě. Hackerem se podle svých slov stal až po anexi Krymu a rozpoutání války na Donbasu. Podobným vývojem prošli i mnozí další proukrajinští hackeři. Te´d se hlavní hackerské skupiny v zemi - Falcons Flame, Trinity, RUH8 a CyberHunta - spojily.

"Nejdřív to bylo takové situační spojení. Do společného kotle jsme dávali přístupy k různým zdrojům, abychom mohli provést nějakou společnou akci. Jak jsme se postupně poznávali a začali si důvěřovat, vznikla aliance, která teď tvoří jednotnou skupinu. Předtím jsme se navzájem neznali," říká Sean.

Hackeři zveřejnili několik balíků dat z různých zdrojů. Nejvíce povyku nadělaly už zmíněné e-maily Vladislava Surkova. Mimo jiné z nich vyplynulo, jak pevně Moskva kontroluje proruské separatistické republiky v Donbasu nebo že plán na kremelskou anexi ukrajinského Krymu existoval v Moskvě už v létě 2013.

Je to tajné

To je ale jen viditelná část činnosti ukrajinských hackerů. Sean vysvětluje, že podstatně víc práce se na veřejnost nikdy nedostane.

"Máme seznamy cílů a neustále se objevují další stopy. Je to jako zašmodrchané klubko: zatáhneš za volný konec a koukáš, co se podaří vytáhnout. Nejdříve musíme vyhodnotit, ke komu jsme se dostali, získat seznamy kontaktů a najít chybějící údaje: dokumenty, telefony. Zjistit, s kým se stýká. A potom si říct, komu by se ta informace mohla hodit nejvíc," vysvětluje hacker.

Nejznámější hacky: SurkovLeaks Hackeři získali přístup k poštovním schránkám Vladislava Surkova, který v Kremlu odpovídá za politiku na Donbasu, od září 2013 po konec roku 2014. Z korespondence mimo jiné vyplývá, že plán na anexi Krymu existoval již v roce 2013 nebo že separatisté chtějí rozdělit Ukrajinu na tři části. FrolovLeaks Z korespondence pravoslavného prokremelského aktivisty Kirilla Frolova vyplývá, jakou roli hrály organizace napojené na pravoslavnou církev v přípravě anexe Krymu a podpoře separatistů po celé Ukrajině. Seznamy novinářů Ukrajinští hackeři získali korespondenci tiskového oddělení vlády tzv. Doněcké lidové republiky. Zjistilo se tak, že někteří ukrajinští novináři se separatisty domlouvali obsah svých reportáží. Skandál ale vyvolalo zveřejnění jmen všech ukrajinských i zahraničních novinářů, kteří v Doněcku dostali akreditaci. Šmahem totiž byli označeni za pomocníky teroristů.

Většina materiálů putuje ke skupině dobrovolníků InformNapalm, která se specializuje na prohledávání sociálních sítí a dalších veřejných zdrojů. Pokud mají informace vojenskou nebo bezpečnostní operativní hodnotu, putují k příslušným státním úřadům.

Ze zpráv poznáme, kdy naše informace vláda využila

"Se státními institucemi máme neformální vztahy, protože žádný státní úřad nemůže oficiálně spolupracovat s hackery. Snažíme se ale, aby se informace jakoby náhodou dostaly k adresátovi, a když potom vidíme ve zprávách zatčení a překažené plány nepřítele, chápeme, že naše informace úředníci využili. Oni mají své metody, dobrovolníci mají svoje. Rozhodujeme se úplně samostatně," tvrdí Sean.

Ukrajinští hackeři se taky snaží zjistit co nejvíce o svých ruských protivnících ze skupin Kyberberkut nebo známých Fancy Bear, kterým jsou částečně připisovány nedávné útoky na cíle v USA během tamních prezidentských voleb.

"Docela hodně toho víme o hackerské scéně v bývalém Sovětském svazu. Kyberberkut je teď v polorozpadlém stavu, mnozí účastníci se vyměnili," říká Sean.

Kremelští hackeři

Se skupinou Fancy Bear je to podle něj složitější. Ta je často spojována s útoky na počítače americké Demokratické strany. Podle deníku Washington Post měli tito hackeři přístup k souboru informací o opozičním kandidátovi Donaldu Trumpovi a celé interní komunikaci nejvyššího orgánu demokratů.

"Zdá se, že to není jedna skupina, ale koordinované úsilí státních hackerů, komerčních skupin, od kterých kupovali software. Celé to řídily tajné služby nebo přímo Kreml," vysvětluje ukrajinský hacker. To však Moskva odmítá.

Ruští hackeři už několikrát napadli ukrajinské rozvodné sítě. "Kdybychom se my dostali k důležité infrastruktuře, která by mohla ohrozit civilisty, tak ji nenapadneme. Ale pokud bychom měli přístup k vojenské síti, nebudeme vůbec váhat," říká Sean.

A slibuje další materiály, které údajně získali na ruském ministerstvu obrany nebo v prezidentské kanceláři.

Problém uživatelů je ten, že moc nechápou principy, jak internet, e-mail nebo sociální sítě fungují, a podle toho se chovají, říká Vladimír Lazecký. Největším rizikem je podle něj uživatel sám sobě. | Video: Martin Veselovský | 21:52

autor: Ondřej Soukup