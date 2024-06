Ukrajinský web odhalil to, co Fiala neprozradil. Zjistil detaily o dodávkách munice

Dělostřelecké granáty z české iniciativy dorazily na Ukrajinu, informoval na sociální síti X Petr Fiala. I když neupřesnil, odkud munice pochází, podle nejmenovaného ukrajinského vojenského představitele by mělo jít o munici z Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a Turecka.

"Tady je každý den jiný." Vojáci popisují boje u města Chasiv Jar | Video: Associated Press

"První várka munice z naší iniciativy dorazila na Ukrajinu již před časem. Děláme, co je třeba," napsal premiér na X (dříve Twitter). Už v dubnu Fiala uvedl, že 20 zemí přislíbilo dostatek prostředků na nákup prvních 500 tisíc nábojů.

Podle zpravodajského webu The New Voice of Ukraine, který odkázal na nejmenovaného ukrajinského armádního představitele, česká iniciativa od mimoevropských zemí nakoupila munici asi za 43,5 miliardy korun. Podle média se navíc podařilo získat dostatek financí skoro na dvojnásobek původního množství.

Fiala dříve uvedl, že tato iniciativa bude schopna každý měsíc poskytnout ukrajinským ozbrojeným silám 50 tisíc až 100 tisíc kusů dělostřelecké munice velké ráže. V dubnovém projevu ve washingtonském think-tanku Hudson Institute naznačil, že nepůjde o jednorázovou akci.

"Chci zdůraznit, že tato iniciativa není jednorázovým projektem. Naším cílem je vytvořit dlouhodobý systém dodávek munice pro těžké zbraně. To přímo pomůže změnit situaci na ukrajinské frontové linii," řekl premiér.

Zahraniční munici už na frontě využívají i vojáci 43. dělostřelecké brigády. Ti brání město Časiv Jar pomocí samohybných dělostřeleckých vozidel Pion ze sovětské éry a munice z USA.

"Tady je každý den jiný. Jeden den je tu klid, což je možná jen klid před bouří. Nepřítel se připravuje, sbírá síly. Druhý den přejdou do útoku. Práce neubývá a na odpočinek není čas," popsal velitel čety dělostřelecké baterie Oleksandr.

Podle velitele celé 43. dělostřelecké brigády Ruslana záleží na každém milimetru jejich země. "Čím dál je necháme projít, tím hůř pro nás. Motivací je pro nás vyhnat z naší země Kacapy (hanlivé označení pro Rusy). Nechci, aby naše děti žily v této válce, chci, aby lidé žili v míru a mohli chodit do své oblíbené práce," vysvětlil Ruslan.

