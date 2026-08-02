Ukrajinský trumf. Mají něco, po čem touží Američané. Dostanou za to vysněné rakety?

Je to dohoda, která může otevřít ukrajinským dronům cestu do USA výměnou za investice a tolik potřebné americké zbraně. Podle televize NBC Američané usilují o přístup k ukrajinským dronům, know-how a technologiím elektronického boje. Ukrajinci zase potřebují americké Patrioty a Himarsy. Všechno ale ještě čeká na Trumpovo „Ano“.
Americká armáda chce v rámci svého programu Drone Dominance investovat miliardy dolarů a láká ukrajinské výrobce, aby zakládali společné podniky přímo v USA. Kyjev zase potřebuje masivní finanční injekce do svého zbrojního průmyslu.
Dohoda by Ukrajině umožnila exportovat přebytky a výměnou získat finance nebo špičkové americké zbraně – mluví se o systémech Patriot, raketometech HIMARS či střelách dlouhého doletu ATACMS.
Američané si již vyžádali řadu ukrajinských systémů k vlastním testům. Jako první symbolický krok americká vláda na jaře 2026 nakoupila testovací sérii 1000 kusů ukrajinských dronů P1SUN. Zájem o investice a zakládání společných podniků už projevilo přes 100 amerických firem.
Televize NBC, která zprávu o dohodě přinesla, spojuje rostoucí zájem o ukrajinské technologie s napjatými zásobami americké munice. Spojené státy jí spotřebovaly značné množství během prvních týdnů bojů s Íránem a nyní hledají levnější systémy, které mohou rychle vyrábět ve velkých počtech. Ukrajina tak Washingtonu nabízí zkušenosti získané během více než čtyř let intenzivní dronové války.
Kde to tedy vázne? Americká strana tlačí na to, aby získala plný přístup k technologiím tak, aby je mohla v budoucnu sama replikovat a vyrábět v USA. Pro Ukrajinu je její know-how v oblasti dronů nejcennějším strategickým aktivem, takže vyjednávání o autorských právech a licencích je velmi tvrdé.
Ukrajina obdobné bilaterální dohody o dronech a obranném průmyslu již uzavřela s některými evropskými zeměmi (např. Dánskem či Německem) a aktuálně finalizuje také velkou dronovou spolupráci přímo s Evropskou unií.
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