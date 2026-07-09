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Zahraničí

Ukrajinský soud poslal do vazby rozvědčíka podezřelého z vraždy. Souvisí s výbuchem v Monaku

ČTK

Ukrajinský soud poslal do vazby jednoho z podezřelých v případu vraždy Ukrajinky Anastasije Berezovské, kterou úřady podezřívají z podílu na nedávném bombovém útoku v Monaku. Informoval o tom dnes server RBK-Ukrajina, podle něhož je zmíněným podezřelým pracovník ukrajinské vojenské rozvědky HUR Vladyslav Reut.

Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.Foto: Reuters
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Média dříve jako podezřelého označovala jeho bratra Jevhena narozeného v Česku. Nicméně Radio Svoboda později napsalo, že podezřelým je ve skutečnosti Vladyslav Reut narozený na Ukrajině.

Server Antikor ve středu publikoval článek, ve kterém zveřejnil kopii pasu, podle něhož se zadržený muž jmenuje Jevhen Reut a narodil se 7. července 1986 v tehdejším Československu. Podrobnosti neposkytl.

Radio Svoboda ale později s odkazem na svá zjištění uvedlo, že podezřelým je jeho třiatřicetiletý bratr Vladyslav, jenž se narodil v ukrajinském Žytomyru. Eventuální spojení s Českem nezmiňuje.

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Jméno druhého podezřelého Radio Svoboda nezveřejnilo s tím, že tak neučiní, dokud ho nejmenují vyšetřovatelé. Jde ale podle nich o devětačtyřicetiletého rodáka z ukrajinského města Umaň, který do roku 2020 pracoval jako policista v Kyjevské oblasti.

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Podle dvou zdrojů obeznámených s případem by se mohlo jednat o současného nebo bývalého zaměstnance ukrajinské tajné služby SBU, uvedlo rádio.

Zpravodajský portál RBK-Ukrajina dnes napsal, že Vladyslav Reut vypovídal u soudu, který rozhodl o jeho vazbě. Muž podle webu prohlásil, že Berezovskou nezastřelil. Učinil tak podle něj další podezřelý, bývalý policista Vitalij Žykovyč, píše RBK-Ukrajina.

Reut kromě toho tvrdil, že mu Žykovyč řekl, že je třeba ženu schovat, protože je v nebezpečí. Cestou do údajného úkrytu ji však zastřelil, uvedl Reut. On prý následně pomohl Žykovyčovi pohřbít její tělo z obav o vlastní život. Stanovisko Žykovyče není v současné době k dispozici.

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Ženu zachytila kamera

V Monaku minulý týden v pondělí vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zraněn byl také třináctiletý syn.

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Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Zmíněnou osobou byla podle úřadů Berezovská, která utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

V pondělí se tělo Berezovské našlo u Kyjeva. Generální prokuratura uvedla, že byla zastřelena. Jeden ze zadržených podle prokuratury vypovídal a ukázal místo, kde bylo tělo Berezovské.

Vyšetřovatelé dvojici podezřelých označili za pravděpodobně zapojenou do pokusu o atentát v Monaku, protože opakovaně prováděli převody na kryptoměnové a bankovní účty Berezovské, napsalo Radio Svoboda.

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K osobě Berezovské Radio Svoboda s odkazem na své zdroje obeznámené s případem píše, že to byla devětatřicetiletá rodačka z Žytomyru, ale není jasné, čím se živila. V roce 2021 ji soud v Žytomyru shledal vinnou z drobného chuligánství, po ruské invazi na Ukrajinu přesídlila do Německa, uvedlo rádio.

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Nejasný zůstává motiv bombového útoku. Jermolajev, který se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru a je rovněž obyvatelem Monaka, čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu.

V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá. Média ve výčtu spekulací uváděla, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty.

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