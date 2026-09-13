Ukrajinský „Rambo“ kryl vlastním tělem vozidlo se zraněným. Přežil tři nálety

Byl zraněný, polonahý a kromě těžce zraněného spolubojovníka sám čelil náletům ruských dronů. Přesto ukrajinský voják s přezdívkou „Brit“ úspěšně doprovodil evakuační dron. Sestřelil přitom hned tři nepřátelské drony, které mohly celou riskantní operaci zmařit. Internet nyní požaduje, aby „Rambo“ okamžitě obdržel nejvyšší vojenské pocty.
Působivým výkonem svého vojáka se ve čtvrtek pochlubila 66. brigáda ukrajinské armády. Dva její vojáci se ocitli zranění a v nepřátelském teritoriu. Jedinou možnost evakuace pro ně představoval pozemní dron z dálky řízený operátorem s krycím jménem „Mangusta.“
Video zveřejněné brigádou začíná v okamžiku, kdy bezpilotní vozidlo Termit NRC přijíždí pro zraněné. Jedním z nich je i Brit, který nakládá jiného spolubojovníka neschopného chůze na korbu dronu. Poté si bere pušku a nasedne také.
Každá evakuace je podle vojáků náročná, i s pomocí bezpilotního vozidla. Podmínky za kterých proběhla ta zachycená na videu, jak později okomentoval pro ukrajinský portál armyinform operátor Mangusta, ale byly skutečně extrémní.
„Měl jsem sotva signál na to, aby se přenášel roztrhaný obraz. Řídil jsem jen pomocí záběrů z doprovodného dronu a Britových gest,“ popisuje Mangusta.
Rusové ovšem měli zjevně o situaci nějaké informace také. Útok prvního sebevražedného dronu přišel po pár minutách.
Vyznamenejte „Ramba“, volá internet
Brit po úderu prvního ruského dronu klusal zbytek cesty vedle dronu s naloženým spolubojovníkem. „Sám měl četná zranění od šrapnelů, přišel o veškeré ochranné prostředky,“ popsala v první zprávě o záchranné misi 66. brigáda na svém Telegramu.
Na videu polonahý Brit, jen v kalhotách a s puškou, si u řady lidí vysloužil novou online přezdívku „Rambo“. Ti, kteří dnes už virální video zhlédli, zároveň volají online po jeho okamžitém ocenění nejvyššími poctami ukrajinské armády.
Celá operace by totiž bez něj, jak je z videa zřejmé, neuspěla. Odjíždějící evakuační vozidlo si za cíl vybralo právě několik operátorů ruských dronů s výbušninami.
Zraněný Brit dokázal podle brigády sestřelit hned tři, dva z jeho zásahů zachycuje i video. Po několika kilometrech tak on i jeho těžce zraněný kolega dorazili úspěšně do cíle, mimo dolet ruských malých dronů, kde je vyzvedli medici v obrněném vozidle.
Ztracené ruské předmostí
Kde přesně na frontě k extrémně nebezpečné evakuaci došlo, brigáda nezveřejnila. Dlouhodobě ale působí na frontě u Lymanu. Tam zároveň tento týden dosáhli Ukrajinci pravděpodobně největšího strategického úspěchu letošního roku.
Právě tam totiž Rusové více než rok budovali za cenu velkých ztrát předmostí pro ofenzivu s cílem dobýt celý zbytek Donbasu stále v ukrajinském držení. Ruský „výběžek“ ale Ukrajinci v posledních měsících metodicky odřízli a znovu získali.
Výrazně tím snížili nebezpečí pro poslední dvě velké doněcké aglomerace v ukrajinských rukou – Slovjansk a Kramatorsk. Obsazení těchto dvou posledních velkých měst je přitom hlavním cílem Vladimira Putina, protože by mu umožnilo oznámit „osvobození“ celého Donbasu. Nyní ovšem operace 3. armádního sboru Rusům kompletně zničila celou severní větev plánované ofenzivy a vrátila linii do stavu, kde byla před více než rokem.