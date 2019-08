Ukrajinský prezident Zelenskyj jmenoval nového velitele vojsk v Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvolnil z funkce vrchního velitele vojsk operujících v Donbasu na východě země. Oznámila to agentura Interfax. Generálporučíka Oleksandra Syrského, jehož do funkce velitele donbaské operace jmenoval Zelenského předchůdce Petro Porošenko teprve letos v květnu, nahradí generálporučík Volodymyr Kravčenko.

Zelenskyj po svém vítězství v dubnových volbách označil za svůj hlavní úkol v nové funkci zastavení palby na donbaském bojišti. Prohlásil, že v zájmu míru je připraven k obtížným rozhodnutím. "Bude-li třeba, jsem připraven obětovat svou funkci, aby byl nastolen mír," řekl v inauguračním projevu.

Frontu na východě Ukrajiny, kde proti sobě stojí jednotky ukrajinské armády a proruští separatisté, navštívil Zelenskyj koncem května. Podle úřední zprávy hovořil s vojáky o jejich ubytování a stravování a v neprůstřelné vestě navštívil armádní pozorovací stanoviště vzdálené od povstaleckých pozic 400 metrů.

V den ukrajinských prezidentských voleb bylo na donbaské frontě vyhlášeno příměří, které narušují občasné přestřelky. Podle povstalců při nich jeden příslušník separatistické domobrany zahynul, Kyjev ani členové evropské pozorovatelské mise ale tuto informaci nepotvrdili.

Válka na Ukrajině propukla krátce po ruské anexi Krymu na jaře 2014 a podle údajů OSN si za pět let vyžádala kolem 13 tisíc mrtvých. Miliony lidí konflikt vyhnal z domovů, část přesídlila do ukrajinského vnitrozemí, jiní se před válkou uchýlili do Ruska.

