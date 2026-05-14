Ukrajinský korupční skandál nabírá na obrátkách. Zelenského blízký spolupracovník je ve vazbě

Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Informovala o tom agentura Reuters.
Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Jermak vinu odmítá. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce okolo státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů Kč).
Šéf protikorupční prokuratury SAP Oleksandr Klymenko tento týden uvedl, že bude pro Jermaka žádat vzetí do vazby, případně kauci ve výši 180 milionů hřiven (85 milionů korun). Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě.
NABU a SAP loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.
