Ukrajinský exministr chce víc žen v armádě. Prozradil, v čem mají nad muži navrch

Bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov chce otevřít debatu o větším zapojení žen do armády. Podle něj mají oproti mužům biologické předpoklady, které jim mohou na moderním bojišti přinést důležitou výhodu.
Jednou z oblastí, kde by podle Reznikova mohly ženy vynikat, je ovládání dronů. Ty dnes patří k hlavním pilířům ukrajinské obrany a podle odhadů stojí až za 80 procenty ruských ztrát na bojišti.
„Můj otec byl prorektorem Institutu tělesné výchovy a vědcem, který zkoumal reakce dívek a chlapců při střelbě. Dívky reagují na hrozby rychleji. Také mají lépe rozvinuté periferní vidění,“ uvedl Reznikov v rozhovoru pro ukrajinský server Telegraf.
Podle exministra, který resort vedl v letech 2021 až 2023, jsou právě tyto schopnosti pro operátory dronů klíčové. Musí totiž sledovat několik věcí naráz, rychle vyhodnocovat situaci a reagovat během zlomků sekundy.
Vědecké výzkumy však takto jednoznačné nejsou. Například v jednoduchých testech reakce na vizuální podněty dosahují muži často dokonce kratších časů než ženy. Stejně tak se nepodařilo jednoznačně prokázat, že by ženy měly za všech okolností lepší periferní vidění.
V praxi navíc výkon operátora ovlivňuje řada dalších faktorů, od bojových zkušeností a kvality výcviku až po míru únavy nebo to, jak dobře zná konkrétní systém.
Více žen v armádě? Reznikov chce otevřít debatu
Reznikov přesto věří, že by Ukrajina měla otevřít debatu o plošnějším zapojení žen do armády. V této souvislosti odkázal na Izrael, Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Nizozemsko – tedy země, kde se vojenská povinnost v různé podobě vztahuje také na ženy.
Zdůraznil však, že by nemělo jít o okamžitou mobilizaci. Prvním krokem by podle něj měla být celostátní vojenská příprava celého obyvatelstva. Až ve chvíli, kdy by ve společnosti vznikla shoda, by mohl přijít na řadu příslušný zákon nebo změna ústavy.
„Pokud se podaří dosáhnout shody většiny obyvatel – jinými slovy, pokud bude fakticky uzavřena nová společenská dohoda – může být návrh předložen parlamentu a přijat zákon, který toto pravidlo zavede. Případně by bylo možné změnit ústavu,“ vysvětlit exministr, který dnes působí jako lektor a věnuje se výuce ukrajinských vojáků.
Podle Reznikova je potřeba upravit také otázku zapojení žen do služby v týlových pozicích. Ženy by podle něj mohly zastávat řadu funkcí v podpůrných složkách, čímž by uvolnily muže na frontovou linii.
Pokud by navíc k legislativní změně došlo, nikdy by podle něj neměli být mobilizováni oba rodiče současně. Rodina by si v takovém případě vybrala, zda do služby nastoupí otec, nebo matka.
Ženy už dnes hrají v ukrajinské armádě významnou roli. Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v březnu uvedl, že v armádě slouží přes 75 tisíc žen, z nichž více než 5,5 tisíce působí přímo na frontě. To je o sedm tisíc vojaček více než loni.
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