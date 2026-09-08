Přeskočit na obsah
Benative
8. 9. Mariana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ukrajinský exministr chce víc žen v armádě. Prozradil, v čem mají nad muži navrch

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov chce otevřít debatu o větším zapojení žen do armády. Podle něj mají oproti mužům biologické předpoklady, které jim mohou na moderním bojišti přinést důležitou výhodu.

Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v březnu uvedl, že v armádě slouží přes 75 tisíc žen, z nichž více než 5,5 tisíce působí přímo na frontě.
Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v březnu uvedl, že v armádě slouží přes 75 tisíc žen, z nichž více než 5,5 tisíce působí přímo na frontě. Foto: Profimedia – AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Reklama

Jednou z oblastí, kde by podle Reznikova mohly ženy vynikat, je ovládání dronů. Ty dnes patří k hlavním pilířům ukrajinské obrany a podle odhadů stojí až za 80 procenty ruských ztrát na bojišti.

„Můj otec byl prorektorem Institutu tělesné výchovy a vědcem, který zkoumal reakce dívek a chlapců při střelbě. Dívky reagují na hrozby rychleji. Také mají lépe rozvinuté periferní vidění,“ uvedl Reznikov v rozhovoru pro ukrajinský server Telegraf.

Související

Podle exministra, který resort vedl v letech 2021 až 2023, jsou právě tyto schopnosti pro operátory dronů klíčové. Musí totiž sledovat několik věcí naráz, rychle vyhodnocovat situaci a reagovat během zlomků sekundy.

Vědecké výzkumy však takto jednoznačné nejsou. Například v jednoduchých testech reakce na vizuální podněty dosahují muži často dokonce kratších časů než ženy. Stejně tak se nepodařilo jednoznačně prokázat, že by ženy měly za všech okolností lepší periferní vidění.

Reklama
Reklama

V praxi navíc výkon operátora ovlivňuje řada dalších faktorů, od bojových zkušeností a kvality výcviku až po míru únavy nebo to, jak dobře zná konkrétní systém.

Více žen v armádě? Reznikov chce otevřít debatu

Reznikov přesto věří, že by Ukrajina měla otevřít debatu o plošnějším zapojení žen do armády. V této souvislosti odkázal na Izrael, Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Nizozemsko – tedy země, kde se vojenská povinnost v různé podobě vztahuje také na ženy.

Související

Zdůraznil však, že by nemělo jít o okamžitou mobilizaci. Prvním krokem by podle něj měla být celostátní vojenská příprava celého obyvatelstva. Až ve chvíli, kdy by ve společnosti vznikla shoda, by mohl přijít na řadu příslušný zákon nebo změna ústavy.

„Pokud se podaří dosáhnout shody většiny obyvatel – jinými slovy, pokud bude fakticky uzavřena nová společenská dohoda – může být návrh předložen parlamentu a přijat zákon, který toto pravidlo zavede. Případně by bylo možné změnit ústavu,“ vysvětlit exministr, který dnes působí jako lektor a věnuje se výuce ukrajinských vojáků.

Reklama
Reklama

Podle Reznikova je potřeba upravit také otázku zapojení žen do služby v týlových pozicích. Ženy by podle něj mohly zastávat řadu funkcí v podpůrných složkách, čímž by uvolnily muže na frontovou linii.

Pokud by navíc k legislativní změně došlo, nikdy by podle něj neměli být mobilizováni oba rodiče současně. Rodina by si v takovém případě vybrala, zda do služby nastoupí otec, nebo matka.

Související

Ženy už dnes hrají v ukrajinské armádě významnou roli. Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v březnu uvedl, že v armádě slouží přes 75 tisíc žen, z nichž více než 5,5 tisíce působí přímo na frontě. To je o sedm tisíc vojaček více než loni.

Možná vám uniklo: Válka potrvá. Evropa musí udělat jednu věc, varuje Pojar

Válka potrvá. Evropa musí udělat jednu věc, varuje Pojar | Video: Matyáš Zrno
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto

V Kadani kvůli hrozbě bomby evakuovali 240 lidí. Policie výbušninu nenašla

Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Informovala o tom policie na síti X.

Reklama
Reklama
Reklama