Ukrajinský blitzkrieg na „ruský Amazon“ pokračuje. Hoří Petrohrad i Krym

Po Moskvě, v centrálním Rusku a na jihu země, zasáhly nyní ukrajinské drony sklady obřího internetového prodejce Wildberries i v Petrohradu a na Krymu. Škody na zboží už překročily 1,5 miliardy dolarů. Zásah paralyzoval nejen civilní trh, ale hlavně kritickou zásobovací tepnu ruské armády. Wildberries se pro jeho význam přezdívá „ruský Amazon“.
Kyjev spustil operaci jako přímou odvetu za ruské raketové údery na ukrajinskou logistickou síť Nova pošta, jejíž význam pro civilní obchod i dodávky vybavení na frontu je takový, že se jedná o strategickou infrastrukturu země. Podobně je na tom v Rusku i Wildberries, na nějž nyní dopadla ukrajinská odplata.
Celou zkázu odstartovala sobota 18. července, kdy drony zasáhly distribuční centrum Elektrostal u Moskvy o rozloze 250 tisíc metrů čtverečních a paralelně i komplex ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti o rozloze 40 tisíc metrů čtverečních. Na místě zemřelo nejméně osm zaměstnanců a satelity zaznamenaly požáry viditelné až z oběžné dráhy.
Destrukce pokračovala v noci z 19. na 20. července, kdy byl v rámci rekordního náletu více než 400 dronů na Moskevskou oblast zasažen obří logistický uzel Koledino o rozloze 250 tisíc metrů čtverečních, sklady v Podolsku o rozloze 120 tisíc metrů čtverečních a objekty v Domodědovu.
Ve středu 22. července zaútočily drony na jihu země, kde zapálily centrum firmy v Krasnodaru o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních a komplex v Něvinnomyssku ve Stavropolském kraji o rozloze 100 tisíc metrů čtverečních.
Černou sérii prozatím zakončil v noci na pátek útok v Petrohradu, kde shořel sklad o rozloze 106 tisíc metrů čtverečních, a v přilehlé Leningradské oblasti, kde dronům padl za oběť sklad o rozloze 115 tisíc metrů čtverečních. Při útoku a následném požáru byl kouř a výskyt dronů tak masivní, že ruské úřady musely dočasně kompletně uzavřít vzdušný prostor a zastavit provoz na mezinárodním letišti Pulkovo.
Na okupovaném Krymu pak shořel sklad v Simferopolu o rozloze 45 tisíc metrů čtverečních.
Monopol, který pohltil zemi
Wildberries totiž není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny. Společně s konkurenčním Ozonem měli podle odhadů do konce roku 2026 kontrolovat celých 77 procent ruského trhu s internetovým prodejem.
Tento kolos denně odbaví 4,5 milionu objednávek pro 48 milionů aktivních nakupujících měsíčně. Prostřednictvím tisíců výdejních míst, která v ruských městech a vesnicích nahradila tradiční obchody, garantoval doručení do 24 hodin. Útoky ukrajinských dronů tak nemířily na okrajovou službu, ale na samotné srdce ruského spotřebitelského života.
Stovky obchodníků zkrachovaly
Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Požáry však proměnily stovky milionů kusů zboží v popel a pro tisíce obchodníků to znamená okamžitý bankrot. Vedení Wildberries totiž krátce před útoky upravilo smluvní podmínky – firma v nich oficiálně odmítla převzít jakoukoli odpovědnost za ztráty způsobené nepřátelskou vojenskou akcí. Prodejcům tak není povinna vyplácet žádné kompenzace.
Stát navíc v řetězové reakci na tyto útoky přichází o miliardy rublů na daních. Běžný ruský spotřebitel čelí kolapsu dodavatelských lhůt a plošnému zdražení, protože pojišťovny okamžitě začaly do cen prodejců promítat i riziko ukrajinských náletů.
Tichá logistika fronty
Nejcitelnější zásah však inkasoval ruský „válečný stroj“. Wildberries totiž vytvořilo ideální neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.
Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob. Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.
Zničení distribučních center u Moskvy nyní tyto nákupy paralyzovalo, ačkoli na stránkách Wildberries si stále můžete objednat třeba odhazovací zařízení na granáty, určené na drony nebo stabilizační křidélka pro munici.
Kde byla protivzdušná obrana?
Ruská ultranacionalistická scéna a váleční blogeři na Telegramu reagují hystericky. Útoky vnímají jako ponížení a zároveň upozorňují na selhání obrany hlavního města.
Zkáza Elektrostalu a Podolska navíc podle ruských vojenských analytiků vytyčila nový cíl pro ukrajinské operátory. Na ruských kanálech už koluje seznam deseti největších logistických center v zemi, který nyní slouží jako přímý indikátor toho, kam ukrajinské drony poletí příště.
Ruská protivzdušná obrana je sice „papírově“ jedna z nejhustších na světě, ale kvůli masivním ztrátám na ukrajinské frontě a neustálým útokům na samotné odpalovací systémy S-300 a S-400 musí velení prioritně chránit bojovou linii, muniční sklady přímo u fronty a klíčové vojenské základny na Krymu. Na obranu soukromých distribučních center už armádě jednoduše nezbývají kapacity.
Sklady jsou extrémně zranitelné už ze své podstaty. Jde o obrovské, snadno zaměřitelné plechové haly na otevřených prostranstvích. Ukrajinské drony navíc létají nízko, kopírují terén a využívají slepá místa radarů.