Ukrajinského vlastizrádce zabila luxusní společnice. Málem unikla

Ruského důstojníka Roberta Šagejeva, který v roce 2014 přešel z ukrajinského námořnictva na ruskou stranu, zabila v okupovaném Sevastopolu bomba ukrytá v odpadkovém koši. Z útoku ruské úřady viní 32letou Margaritu Reut. Ta se podle médií živila i jako luxusní společnice, s úřady už měla problémy dříve a měla připravený plán, jak po atentátu uprchnout ze země.
Výbuch se odehrál 13. srpna na Stoletovském prospektu v Sevastopolu. Ruská FSB tehdy pouze oznámila, že při explozi zemřel příslušník ruských ozbrojených sil a že zadržela ruskou občanku narozenou v roce 1994, která měla jednat na pokyn ukrajinských tajných služeb.
Podle dostupných údajů jméno mrtvého FSB oficiálně nezveřejnila. Že šlo právě o Šagejeva, ale později potvrdily informace z ruských státních registrů, uvedl ruský exilový server The Insider.
Podle zdrojů ruského deníku Gazeta muž procházel kolem odpadkového koše, když zařízení explodovalo. Svědci údajně krátce poté zadrželi mladou ženu, která se v okolí pohybovala, oběť údajně sledovala, měla u sebe dálkový ovladač a po výbuchu se pokusila uniknout. V tom jí ale přítomní svědci zabránili. Podle médií už měla žena zakoupenou letenku ze Soči do ciziny.
Přešel k Rusům s jedinou ukrajinskou ponorkou
Šagejev pocházel z Krymu, v Ozbrojených silách Ukrajiny sloužil od roku 1999 a dosáhl hodnosti kapitána 1. stupně.
V roce 2014 velel ukrajinské ponorce Záporoží, jediné ponorce v tehdejším ukrajinském námořnictvu. Po ruském obsazení Krymu odmítl vyvést ponorku na ukrajinskou pevninu a prohlásil, že hodlá sloužit v ruské armádě, uvádí například server Ukrajinská pravda.
Následně pokračoval v kariéře v ruském námořnictvu. Podle ukrajinských médií velel ponorce Velikij Novgorod a později zastával velitelskou funkci u ponorkových jednotek Černomořské flotily.
Podle ukrajinských zdrojů se ponorky Černomořské flotily, které Šagejev v minulosti vedl, podílely na ruských útocích proti Ukrajině. Ukrajina ho stíhala pro dezerci a vlastizradu.
Společnice, co nemá ráda Rusko
Zadrženou ženou je Margarita Reut ze Soči. Podle západních médií se objevovala na eskortních stránkách a současně pracovala jako bioložka. Americký bulvární deník New York Post píše, že vyráběla také vaginální čípky s přísadami z květin.
Ruská média tvrdí, že se Reut k útoku přiznala, za vraždu dostala zaplaceno v kryptoměně a ruská FSB uvádí, že jednala na příkaz ukrajinských tajných služeb.
Reut měla už dříve problémy s úřady. V červenci 2025 dostala pokutu 30 tisíc rublů za „diskreditaci ruských ozbrojených sil“. Podle ruských médií tehdy během cesty vlakem reagovala na ukrajinský dronový útok výrokem namířeným proti Rusům. Podle médií měla vykřiknout: „To si zasloužíte, Rusové!“
Pokud bude odsouzena za terorismus, hrozí jí podle médií až 30 let vězení.
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