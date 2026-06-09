Ukrajinské útoky děsí Rusy. Lodě a ponorky chrání i na extrémně vzdálených místech

Ukrajina hlásí v posledních měsících celou řadu úspěšných misí dálkových dronů. Jen tento rok úspěšně likvidovaly vojenské a energetické cíle ve stále větší vzdálenosti, od Baltského moře po břehy Dagestánu. Tento vývoj zřejmě vyvolal rostoucí obavy v ruském námořnictvu. Nedávno zveřejněné satelitní snímky ukazují protidronovou obranu až na dálnovýchodní Kamčatce.
Nové snímky vojenských základen napříč Ruskem ukazují, že Moskva své lodě a ponorky stále častěji chrání protidronovými sítěmi a dalšími improvizovanými ochrannými prvky. Děje se tak i u základen, které leží tisíce kilometrů od ukrajinského bojiště.
Nejnápadnější příklad pochází z Kamčatky na ruském Dálném východě. Satelitní snímky ponorkové základny Rybačij zveřejněné portálem Naval News ukazují dvě strategické jaderné ponorky třídy Borej zakryté jemnou sítí po celé délce trupu.
Základna vzdálená přibližně 7400 kilometrů od Ukrajiny patří k nejdůležitějším opěrným bodům ruské Pacifické flotily. Kotví zde ponorky nesoucí mezikontinentální balistické rakety Bulava, které tvoří součást ruského jaderného odstrašení.
Video: Ukrajinské drony zasáhly ruskou korvetu
Podobná opatření se nově objevila také na severním konci Ruska.
Fotografie pořízená během návštěvy kadetů námořní školy v základně Gadžijevo na pobřeží Barentsova moře odhalila protidronové sítě natažené nad dvěma ponorkami Severní flotily. Podle analytiků, oslovených ukrajinským portálem UNITED24, jde o první známý případ podobné ochrany u strategických ponorek v Arktidě.
Ruské námořnictvo přitom experimentuje s ochranou proti dronům už delší dobu. V přístavech Černého moře se na lodích objevují kovové klece, maskovací sítě i různé provizorní konstrukce určené k zastavení malých FPV dronů.
Podle Naval News je sice nepravděpodobné, že by vzdálené základny mohli drony vyslané z Ukrajiny zasáhnout, existuje ale riziko misí jako nedávná operace „Spiderweb“, kdy ukrajinské síly pronikly na ruské území a drony vyslaly přímo z terénu.
Tato mise byla podle britského deníku The Guardian připravována přes 18 měsíců a dokázala ve stejný čas zlikvidovat vojenské cíle, zejména letadla a helikoptéry, dohromady za miliardy dolarů.
Útoky stále dál od fronty
Za nově zaznamenanými opatřeními stojí především rychlý vývoj ukrajinských bezpilotních prostředků. Dálkové drony dnes běžně zasahují cíle stovky kilometrů od frontové linie a některé konstrukce mají deklarovaný dolet přes dva tisíce kilometrů.
Jen tento týden Ukrajina podnikla rozsáhlý útok proti Petrohradu a jeho okolí, který poznamenal start Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly drony petrohradský ropný terminál, vojenské cíle na námořní základně Kronštadt i zbrojní podnik v Tambovské oblasti. Terminál leží zhruba 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a patří mezi nejvýznamnější ropná zařízení v Pobaltí.
Symbolicky významný byl také útok na Kronštadt, historickou pevnost, která sehrála klíčovou roly během bolševické revoluce, a domovskou základnu ruské Baltské flotily. Ukrajinské zdroje následně zveřejnily záběry útoku na korvetu Bojkij vyzbrojenou střelami s plochou dráhou letu. Satelitní snímky zveřejněné po útoku ukázaly škody jak v přístavu, tak v areálu ropného terminálu.
V uplynulých měsících ukrajinské drony opakovaně útočily na energetickou infrastrukturu v okolí Petrohradu a Kaliningradu. Terčem se staly ropné terminály, sklady paliv i zařízení využívaná pro export ruských energetických surovin.
Ukrajinským dronovým silám se ale podařily i útoky na ještě výrazně větší vzdálenost, a sice na ropnou infrastrukturu v Kaspickém moři. Nedávno se navíc objevily záběry útoku na hlídkovou loď ruské pohraniční služby v přístavu Kaspijsk v Dagestánu.
Z vojenského hlediska nemusí protidronové sítě představovat nepřekonatelnou překážku. Analytici Naval News upozorňují, že sítě dokáží zastavit menší drony, ale nejsou efektivní proti větším, dálkovým modelům, které dokáží přenášet výbušniny o síle desítek kilogramů TNT.