Ukrajinské úřady silou vyhostily tři spolupracovníky Saakašviliho. Ten chtěl svrhnout Porošenka

před 59 minutami

Situace na Ukrajině je velmi nepřehledná. Gruzínský exprezident Michail Saakašvili se na demonstraci v Kyjevě domáhal odstoupení ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, svého dřívějšího spojence. Přišla protiakce - speciální komando násilím naložilo do letadla a vyhostilo zpět do Gruzie Saakašviliho tři blízké spolupracovníky. Pakliže by vyhostilo i exprezidenta, ve vlasti bude stíhán pro údajné zneužití moci a neodpovědné nakládaní s veřejnými prostředky v letech 2004-2013, kdy byl gruzínským prezidentem.

Doporučujeme

Kyjev - Ukrajinské úřady vyhostily do Gruzie tři spolupracovníky bývalého gruzínského prezidenta a odvolaného oděského gubernátora Michaila Saakašviliho, který se ze spojence ukrajinského prezidenta Petra Porošenka stal jeho kritikem a oponentem. Oznámil to v pátek list Ukrajinska pravda. Samotná operace, kterou podle očitých svědků provedlo zamaskované komando ozbrojenců, se nejspíš odehrála už minulou sobotu. Gruzínský exprezident Saakašvili nezískal politický azyl na Ukrajině číst článek Mluvčí ukrajinské migrační služby listu sdělil, že šlo o "operaci proti nelegální migraci". Jména vyhoštěných ale s odvoláním na důvěrnost osobních údajů odmítl uvést. Zástupkyně náčelníka úřadu nicméně potvrdila, že 21. října byli v Kyjevě zadrženi tři cizinci: dvěma z nich úřady v září odebraly povolení k pobytu, třetí dlouhodobě pobýval na území Ukrajiny nelegálně. Byli podle úřadu vyhoštěni se souhlasem soudu. Sám Saakašvili si naopak stěžuje, že "mého přítele vojáka a hrdinu války (s proruskými separatisty) na Donbasu Davida Makišviliho, stejně jako mého bývalého strážce (Georgije Rubašviliho) a řidiče (Michaila Abzianidzeho) unesli na ulici a s porušením všech zákonů, na Porošenkův osobní rozkaz, je nejprve zbili a pak odeslali do Gruzie zvláštním letem v doprovodu speciálního komanda a s pytli navlečenými přes hlavy". Podle Saakašviliho se této akce, podle něj nezákonné, odmítlo chopit ministerstvo vnitra a tajná služba SBU. Proto Porošenko vydal rozkaz národní gardě, která je prezidentovi přímo podřízena. Abzianidzeho ukrajinská manželka Karina si stěžuje, že zůstala s kojencem bez informace o svém muži, s kterým žije v manželství tři roky. Až z Gruzie Abzianidze oznámil, že cestou do lékárny byl spoután a umístěn do klece. Až v Tbilisi ze svého pasu zjistil, že mu ukrajinské úřady zrušily povolení k pobytu a na tři roky zakázaly vstup do země. Ukrajinská migrační služba tento týden odmítla udělit Saakašvilimu politický azyl. Podle generálního prokurátora Jurije Lucenka se zatím politik s odvoláním k soudu neobrátil, zůstává mu tak status bez státní příslušnosti. To také umožňuje ukrajinským úřadům jeho vyhoštění nebo vydání. Exprezident se žádostí o azyl bránil hrozícímu vydání do Gruzie, která o to Kyjev požádala. Ve vlasti je Saakašvili stíhán pro údajné zneužití moci a neodpovědné nakládaní s veřejnými prostředky v letech 2004-2013, kdy byl gruzínským prezidentem. Saakašvili se v roce 2015 na Ukrajině ujal úřadu guvernéra významné Oděské oblasti, který mu svěřil prezident Porošenko. Od počátku svého působení však poukazoval na nečinnost kyjevských úřadů v boji s úplatkářstvím a začal z odpovědnosti za neuspokojivý stav obviňovat přímo Porošenka. Spor s prezidentem vyvrcholil letos v létě, kdy Porošenko odebral Saakašvilimu ukrajinské občanství. Gruzínský politik se pak v září na Ukrajinu prakticky násilím vrátil, když ho přes polsko-ukrajinský hraniční přechod přenesli jeho stoupenci. Vzápětí zahájil politickou kampaň proti nynějšímu režimu, která vyvrcholila minulý týden demonstrací několika tisíc lidí před ukrajinským parlamentem s požadavky změny volebního systému, zřízení protikorupčního soudu a zrušení poslanecké imunity. Saakašvili se na demonstraci domáhal Porošenkova odstoupení.

Související