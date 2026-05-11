Hrozí mu 12 let. Kdysi mocný šéf Zelenského kanceláře čelí obvinění z praní peněz

Ukrajinské úřady sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že jej podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva, uvedla ukrajinská média. Jermak, který byl svého času pokládán za jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí obřího korupčního skandálu.
Nyní mu podle médií hrozí až 12 let vězení. "Nemám žádný dům, mám jen jeden byt," řekl Jermak novinářům v reakci na obvinění. Podrobněji se hodlá vyjádřit po skončení vyšetřování.
"Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalily organizovanou skupinu zapojenou do legalizace 460 milionů hřiven (asi 216 milionů Kč) v luxusních stavebních projektech u Kyjeva. Podezření bylo sděleno jednomu z účastníků skupiny, bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře," citoval server RBK-Ukrajina z úředního komuniké. Podezřelému hrozí až 12 let vězení a konfiskace majetku.
Oznámení o podezření je na Ukrajině procesní úkon, podnikaný na závěr vyšetřování trestného činu. Vyšetřovaný se tím mění v podezřelého.
NABU a SAP loni v listopadu podnikly u nejbližšího Zelenského spolupracovníka domovní prohlídky. Jermak následně oznámil, že podal demisi, a prezident Zelenskyj jej týž den odvolal. Stalo se tak v souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu v ukrajinské energetice, kvůli kterému skončili dva ministři.
Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů státní společnosti Enerhoatom provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.
