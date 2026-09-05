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Zahraničí

Ukrajinské protikorupční úřady prohledaly kancelář hlavního žalobce

ČTK
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Ukrajinské protikorupční úřady v noci na dnešek provedly razii na generální prokuratuře, při níž mimo jiné prohledaly kancelář hlavního žalobce Ruslana Kravčenka. Případ se týká možného krytí činnosti nelegálních call center.

Ukrajina peníze korupce
Ukrajina peníze korupce, ilustraceFoto: X03345 – VALENTYN OGIRENKO
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Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) v sobotu uvedly, že odhalily zločineckou organizaci na úřadu generálního prokurátora, kterou vedl jeden z jeho vedoucích pracovníků. Celkem se na činnosti organizace podílelo pět lidí, jejich jména úřady nezveřejnily.

Vyšetřování podle úřadů zjistilo, že členové organizace brali úplatky za to, že nebudou bránit činnosti call center, která ve velkém okrádají občany Ukrajiny i cizince. Získané peníze pachatelé legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí či ukládáním na účty blízkých osob, celkem šlo o 42 milionů hřiven (zhruba 19,5 milionu Kč).

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Podle NABU patří provozování podvodných call center v současnosti mezi nejvýnosnější formy trestné činnosti na Ukrajině.

Úřad generálního prokurátora potvrdil, že zásah se uskutečnil v prostorách generálního prokurátora, jeho první náměstkyně a dalších pracovníků státního zastupitelství. Uvedlo také, že poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení a že se připravuje ukončení pracovního poměru s nejmenovaným pracovníkem, kterého protikorupční úřady viní z vedení zločinecké skupiny.

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Případ přichází v době, kdy ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují několik významných kauz zasahujících do nejvyšších pater státní moci, mimo jiné kolem bývalé zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a státní energetické společnosti Enerhoatom.

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