Ukrajinské protikorupční úřady prohledaly kancelář hlavního žalobce

Ukrajinské protikorupční úřady v noci na dnešek provedly razii na generální prokuratuře, při níž mimo jiné prohledaly kancelář hlavního žalobce Ruslana Kravčenka. Případ se týká možného krytí činnosti nelegálních call center.
Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) v sobotu uvedly, že odhalily zločineckou organizaci na úřadu generálního prokurátora, kterou vedl jeden z jeho vedoucích pracovníků. Celkem se na činnosti organizace podílelo pět lidí, jejich jména úřady nezveřejnily.
Vyšetřování podle úřadů zjistilo, že členové organizace brali úplatky za to, že nebudou bránit činnosti call center, která ve velkém okrádají občany Ukrajiny i cizince. Získané peníze pachatelé legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí či ukládáním na účty blízkých osob, celkem šlo o 42 milionů hřiven (zhruba 19,5 milionu Kč).
Podle NABU patří provozování podvodných call center v současnosti mezi nejvýnosnější formy trestné činnosti na Ukrajině.
Úřad generálního prokurátora potvrdil, že zásah se uskutečnil v prostorách generálního prokurátora, jeho první náměstkyně a dalších pracovníků státního zastupitelství. Uvedlo také, že poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení a že se připravuje ukončení pracovního poměru s nejmenovaným pracovníkem, kterého protikorupční úřady viní z vedení zločinecké skupiny.
Případ přichází v době, kdy ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují několik významných kauz zasahujících do nejvyšších pater státní moci, mimo jiné kolem bývalé zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a státní energetické společnosti Enerhoatom.
Děje se to jen na některých stadionech, ať to zmizí, zuřil Svědík po prohře v Edenu
Nebral si servítky. Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík si po porážce 0:4 v Edenu se Slavií stěžoval na výkon sudího Jana Beneše, který v prvním poločase nařídil pokutový kop po faulu na Tomáše Chorého.
Den českých gólmanů v Anglii. Kinský má první nulu, Horníček drží neporazitelnost
Brankář Antonín Kinský v 3. kole anglické ligy udržel první čisté konto v sezoně, Tottenham však pouze remizoval v Nottinghamu 0:0 a stále čeká na první vítězství.
Škrty, které zdraží elektřinu. Motoristé odkryli detaily jednání s Babišem
Jednání o státním rozpočtu na příští rok pokračují. Poté, co Motoristé sobě měli ve čtvrtek schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kde představili návrhy na úspory, na veřejnost se postupně dostávají první detaily. Podle šéfa strany Petra Macinky se škrty mohou týkat poplatků za obnovitelné zdroje, kde by „mohlo dojít k dohodě“.
Přenos skončil Bartůňková - Andrejevová 0:2. Mladá Češka Rusku trápila, ale na US Open končí
Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového US Open mezi Nikolou Bartůňkovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska.
Kdybychom chtěli útočit, dopadne to jinak. Rusko odmítá podíl na lipském incidentu
Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za hybridní útok na německém letišti Lipsko/Halle. Kdyby ho chtělo provést Rusko, dopadl by podle něj jinak. Útok, který zřejmě mířil na ukrajinská letadla společnosti Antonov, se nezdařil, výbušnina na dronu měla zřejmě vadnou roznětku. Německo obvinilo ze zodpovědnosti Rusko a podle médií zná dva konkrétní pachatele.