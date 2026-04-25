Ukrajinské inovace nekončí. „Lovce dronů“ vybavili podstatným vylepšením

Ukrajinci zveřejnili video nové taktiky na ničení ruských dronů. Svému „lovci dronů“ přidali významný upgrade
Levná a rychlá odpověď na ruské drony. Ukrajinci nově vypouštějí stíhací bezpilotní stroje přímo z letadel a ve vzduchu je navádějí na cíle. Podle prvních testů může jít o účinný způsob, jak zvládat stále intenzivnější útoky napříč zemí.
Ukrajinci testují novou metodu obrany proti ruským dronovým útokům. Video, které tento týden zveřejnil ukrajinský expert na letectví Timur Fatkullin, zachycuje jeden z prvních úspěšných testů.
Jde o rozšíření dřívější, rizikové taktiky, která si před několika měsíci získala pozornost na sociálních sítích. Ukrajinci tehdy upravili lehké sovětské letadlo AN-28 na „lovce dronů“ a nasadili na jeho palubu střelce s kulometem, který sestřeloval drony za letu.
Nově tuto metodu doplnili o další prvek. Z letadel začali vypouštět levné stíhací drony, které operátor na palubě navádí na cíl. Využívají přitom mimo jiné stroje typu P1-Sun určené k ničení ruských dronů Šáhid.
Letoun při hlídkování zachytí cíl a z nosníku pod křídlem vyšle interceptor. Ten operátor dálkově řídí až do zásahu. Nasazení ze vzduchu umožňuje rychlou reakci i pokrytí rozsáhlých oblastí mimo dosah části pozemní protivzdušné obrany.
Podle Fatkullina už systém přináší první výsledky. „Efektivitu vypouštění stíhacích dronů z letadla jsme opakovaně ověřili v bojových podmínkách,“ uvedl při zveřejnění záběrů.
Nový přístup reaguje na rostoucí intenzitu ruských útoků, které v posledních měsících probíhají ve vlnách trvajících hodiny a zasahují velké území, například od Kyjeva po západ země. Rusko při nich nasazuje desítky až stovky dronů.
Klíčovým faktorem je cena. Šáhidy se podle odhadů pohybují v desítkách tisíc dolarů za kus, zatímco ukrajinské interceptory stojí výrazně méně, okolo tisíce dolarů a lze je relativně snadno vyrábět masově. Ukrajinská obrana tak může být výrazně levnější než ruský útok.
„Jde o levnou variantu obrany vzduch–vzduch, která nám navíc umožňuje operovat i za velmi nízké viditelnosti,“ doplnil Fatkullin.