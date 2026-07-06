Ukrajinské drony zasáhly obří sibiřskou ruskou rafinerii, 2500 km od hranic

Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle agentury šlo o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku války v únoru 2022. O napadení drony dnes informovaly i ruské regionální úřady.
Gubernátor Omské oblasti Vitalij Chocenko na telegramu uvedl, že několik dronů dosáhlo "severního průmyslového uzlu Omsku", který leží v regionu u hranic s Kazachstánem. S následky útoku se podle něj potýkají záchranné složky.
Vedení ukrajinské armády na telegramu sdělilo, že se podařilo zasáhnout omskou rafinerii, v níž vzplál požár. To ukazují i videa zveřejněná na internetu.
Reuters poznamenal, že rafinerie na severním okraji Omsku je největší v Rusku.
Ukrajina v posledních měsících vystupňovala útoky na ruské rafinerie, což v zemi, která válku vyvolala, vedlo k nedostatku paliva, růstu cen i dlouhým frontám u čerpacích stanic.
Mohlo by vás zajímat: Hádající se řidiči v Rusku se napadají u benzinových stanic a řeší limity na tankování.
"Létali zbytečně blízko". Ruskou provokaci poblíž Arktidy řešily stíhačky F-35
K britské letadlové lodi HMS Prince of Wales v Norském moři se opakovaně přibližoval ruský hlídkový letoun, který poblíž ní shodil do vody několik sonarových bójí a nereagoval na kontakt na mezinárodních bezpečnostních frekvencích.
ŽIVĚ Zelenskyj požaduje mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN po nočních útocích
Ruské ministerstvo obrany v pondělí informovalo o "masivním" útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Při útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly agentury s odvoláním na ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo 11 lidí a přes 60 dalších utrpělo zranění. Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, uvedlo dnes ukrajinské letectvo.
Od začátku roku bylo v Súdánu zabito nebo zraněno nejméně 330 dětí
Nejméně 330 dětí bylo v posledních šesti měsících zabito nebo zraněno v súdánské občanské válce, uvedl v pondělí Dětský fond OSN (UNICEF). Nejvíce podle něj děti trpí v oblastech Kordofán a Darfúr. Občanská válka v této východoafrické zemi trvá už od dubna 2023 a za tu dobu si vyžádala stovky tisíc obětí.
Co se děje s Kadyrovem? Tento krok neudělal posledních dvacet let
V Čečensku končí po téměř dvaceti letech politická tradice spojená s vládcem republiky Ramzanem Kadyrovem. Poprvé od nástupu do čela Čečenska nefiguruje na kandidátce Jednotného Ruska pro volby do Státní dumy. Jeho nečekaná absence znovu rozvířila spekulace o zdravotním stavu, budoucnosti jeho dynastie i plánech Kremlu.
Děláte si legraci? Svět je v šoku z Trumpova zásahu: Nefér, tohle se s USA potáhne
„Dokázal si Folarin Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Nejspíš ne," napsal francouzský deník Le Parisien. Až dosud se americký prezident držel v průběhu fotbalového šampionátu v ústraní. Zato teď svým zásahem pobouřil celý svět.