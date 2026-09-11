Video: Ukrajinské drony zasáhly sklad Ozonu v Saratově, kouř zatemnil oblohu

Dva lidé v noci na pátek zahynuli a nejméně šest dalších utrpělo zranění při útocích ukrajinských dronů na ruskou Belgorodskou oblast, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.
V ruském Saratově pak ukrajinský dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon, oznámila firma, podle níž si úder nevyžádal žádné zraněné. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi a v posledních měsících zesílila vzdušné údery v hloubi ruského území.
Jeden muž přišel o život, když dron explodoval v neupřesněném objektu ve městě Novyj Oskol, které leží východně od Belgorodu. Na dalších místech bylo zraněno pět lidí. Další muž zahynul, když dron zasáhl jeho auto v Šebekinu, vesnici vzdálené pět kilometrů od rusko-ukrajinských hranic.
Žena, která v autě cestovala s ním, utrpěla zranění. Belgorodská oblast, která sousedí především s ukrajinskou Charkovskou oblastí, je častým terčem útoků ukrajinských dronů.
Druhý největší ruský internetový prodejce Ozon, který se v posledních týdnech stal terčem ukrajinských útoků opakovaně, na telegramu uvedl, že ze svého logistického centra v Saratově evakuoval zaměstnance a stáhl zboží z regálů. Na místě požáru, který vypukl v důsledku úderu dronu, podle něj zasahují záchranné složky. Firma zároveň upozornila, že v Saratově a okolí pozastavila příjem objednávek od zákazníků i zboží od dodavatelů.
Ozon na konci roku 2024 oznámil zahájení výstavby nového logistického areálu v Saratově na ploše přes 100 tisíc metrů čtverečních, připomněla ruskojazyčná služba BBC. Centrum mělo pojmout přes 30 milionů produktů a zpracovávat až 900 tisíc objednávek denně.
Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin ještě předtím na telegramu uvedl, že útok dronu v Saratově poškodil civilní infrastrukturu, ale nespecifikoval, o jaký objekt šlo.
Některé telegramové kanály spekulovaly o možném útoku na tamní rafinerii, tato informace se ale nepotvrdila. Ukrajina útočila na Saratov také v noci na úterý, kdy si útok vyžádal deset zraněných.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.