Ukrajinské drony spadly na území NATO. Shodily vládu ohrožené země

Minulý týden ukrajinské drony útočící na Rusko dopadly tam, kam neměly: na území pobaltských států. V Lotyšsku přitom zasáhly ropný zásobník. Ukázaly se tak chyby v přípravě na nebezpečí hrozící od východního souseda, za které byl odvolán ministr obrany. To způsobilo politickou krizi, kvůli které ve čtvrtek odstoupila lotyšská premiérka Evika Siliňová.
„Toto rozhodnutí není snadné, ale je poctivé,“ řekla Siliňová ve čtvrtek ráno na speciálně svolané tiskové konferenci. Obvinila přitom koaliční Progresivní stranu z toho, že v reakci na rezignaci ministra obrany Andrise Sprudse a následné nominaci plukovníka Raivise Melnyse do této funkce způsobila rozpad vlády.
Dokud nebude sestaven nový kabinet, bude ve své práci pokračovat ta současná. Otázka ovšem je, co bude s vládou do budoucna. Za pět měsíců se mají v zemi konat parlamentní volby a kvůli krizi ztratila současná vládní koalice většinu v jednokomorovém parlamentu. V pátek se má se všemi stranami setkat prezident Edgars Rinkēvičs, který se chce podílet na řešení krize.
Dvě ze tří koaličních stran - vedle progresivistů i Zelení a farmáři - již ve středu prohlásily, že vláda „fakticky padla“. Parlament tak ve čtvrtek mohl vyslovit premiérce nedůvěru. Lotyšská média hovoří o tom, že Siliňová v podstatě oznámila svou rezignaci ještě před hlasováním - které by beztak pravděpodobně dopadlo v její neprospěch.
Drony ohrožují Pobaltí
Na východní hranici země se začínají množit incidenty, kdy na lotyšské území padají drony. Spekuluje se o tom, zda jsou ruské nebo běloruské (protože přiletěly ze vzdušného prostoru zmíněných dvou zemí), ovšem nejčastěji jde o drony ukrajinské.
A právě ukrajinské útočné drony dopadly minulý týden na ropný zásobník u města Rezekne. To podle odstupující premiérky ukázalo, že politické vedení obranného sektoru nebylo schopno splnit slib bezpečné oblohy.
Premiérka Siliňová dále uvedla, že sektoru obrany byly svěřeny největší finanční prostředky v historii – téměř pět procent hrubého domácího produktu (HDP) země. „Je to obrovská zodpovědnost, která vyžaduje jasné výsledky. Věřím, že sektor potřebuje nový, profesionální přístup,“ zdůraznila Siliňová s tím, že podle ní nebyly protidronové systémy nasazeny dostatečně rychle.
Ministr skončil už v neděli
Ministr obrany Andris Spruds minulou neděli ve funkci opravdu skončil. „Rezignuji na pozici ministra obrany, abych ochránil lotyšskou armádu před zatažením do politické kampaně,“ uvedl na speciálně svolané tiskové konferenci.
„Drony by neměly představovat hrozbu pro veřejnou bezpečnost,“ konstatoval Spruds. S tím, že obranný sektor „udělal a bude i nadále dělat hodně pro ochranu vzdušného prostoru země a zajištění pocitu bezpečí pro občany“.
Mohlo by vás zajímat: Podívejte se na nejlepší momenty z debaty Aktuálně.cz v Knihovně Václava Havla o bezpečnosti Pobaltí
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Za vydírání a únos ženy v Praze půjde čtveřice do vězení, padla i jedna podmínka
Skupině pěti lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, pražský městský soud uložil tresty od podmínky do pěti let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze pocházející z údajné trestné činnosti.
Lékař z Jesenice měl osahávat a fotit dětské pacienty s erekcí, čelí obžalobě ze zneužití
Lékař Boris Živný čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Muž vinu odmítá.
Na dálnici D3 bude možné jezdit do konce roku 150 km/h, řidiči limit i tak porušují
Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 kilometrů za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku.
Ukrajinský korupční skandál nabírá na obrátkách. Zelenského blízký spolupracovník je ve vazbě
Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Informovala o tom agentura Reuters.