Ukrajinské drony poškodily ruský ropný terminál a vyvolaly rozsáhlý požár

Ukrajinské drony během noci zaútočily na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár, uvedl zpravodajský kanál Astra s odvoláním na snímky a videa od svých čtenářů.
Záběry požáru se objevily i na dalších kanálech. Nálet na Rostov a okolí mezitím potvrdil ruský gubernátor Jurij Sljusar, podle kterého útočila více než stovka dronů a hasiči bojují s požáry.
Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení následoval jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh, upozornil server The Moscow Times.
Dohodu Trumpa s Putinem ostře kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého by Ukrajina podpořila zmírnění sankcí proti Rusku jen v případě uzavření dohody, že se obě strany zdrží útoků na energetická zařízení.
Trump se dohodl s Putinem poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie, protože tím poškozují i Spojené státy, uvedl server Axios s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Američtí vyjednávači během rozhovorů s ukrajinskými představiteli podle portálu kvůli útokům na ruská ropná zařízení pohrozili, že USA přestanou Ukrajině poskytovat zpravodajské informace.
Trumpova dohoda s Putinem o zrušení sankcí na ruskou naftu „představuje jednostranný ústupek USA vůči Rusku, a to v situaci, kdy Rusko nenabídlo USA žádné ústupky v jednáních o ukončení války na Ukrajině“, upozornili analytici amerického Institutu pro studium války (ISW). Trumpovo rozhodnutí „bude financovat ruské válečné úsilí a prodlouží válku na Ukrajině“, varovali.
Analytici rovněž připomněli, že loni tvořil ruský vývoz pouze 9,5 procenta celosvětového objemu exportu nafty, přičemž letos v červenci ruská vláda dočasně zakázala vývoz nafty poté, co Ukrajina zesílila své údery na ruské kapacity pro zpracování ropy a na ruskou logistiku, včetně dodávek paliva.
Terminál Jih Ruska, nazývaný také NZNP, je s to za rok přepravit okolo 2,5 milionu tun ropy a ropných výrobků, pocházejících z rafinerie v Novošachtinsku. Na terminál útočily ukrajinské drony i dříve, nálet v červenci potvrdil ukrajinský generální štáb, poznamenala Astra. Jiné zdroje odhadují kapacitu tohoto překladiště na lodě plující po Donu a Azovském moři na 3,5 milionu tun.
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