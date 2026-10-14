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Zahraničí

Ukrajinské drony napadly největší ruské datové centrum. Vlastní ho Sberbank

ČTK
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Ukrajinské drony zasáhly největší ruské datové centrum, které vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz ale nebyl narušen. Podle agentury Reuters to ve středu řekl náměstek ředitele Sberbank Alexandr Veďachin.

Ukrajinské drony zasahují ruské rafinerie - Ikona, poutak
Ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz
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Telegramové kanály uvádějí, že ukrajinské údery zasáhly rozsáhlé datové centrum společnosti Sberbank ve městě Balakovo v Saratovské oblasti, napsal server Meduza.

Úderům v Saratovské oblasti předcházely v uplynulém týdnu ukrajinské útoky na datová centra ruské technologické společnosti Jandeks (Yandex). Kyjev tyto údery zdůvodňuje jako svou reakci na předchozí ruské útoky proti datovým zařízením na Ukrajině.

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„Potvrzujeme, že středisko pro zpracování dat bylo napadeno. Všechny systémy a služby Sberbank fungují normálně a bez přerušení,“ řekl ve středu Veďachin novinářům k úderu na datové centrum Sberbank.

Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin v noci uvedl, že útok bezpilotního letounu poškodil v Balakovu několik obytných budov a zabil jednoho člověka.

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Výstavba datového centra Sberbank v Saratovské oblasti podle webu Meduza začala v roce 2021. Ruská státní tisková agentura RIA Novosti v roce 2024 informovala, že v datacentru Sberbank v Balakovu bude umístěn nejvýkonnější ruský superpočítač, jehož zprovoznění je plánováno na rok 2027.

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Sberbank a Jandeks jsou předními ruskými vývojáři umělé inteligence (AI), píše Reuters, podle něhož obě společnosti masivně investovaly do vývoje svých AI modelů, avšak zaostávají za světovými lídry v tomto oboru ze Spojených států a Číny. Částečně je to dáno západními sankcemi, které Rusku komplikují přístup k nejmodernějšímu hardwaru.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká vzdušné údery na cíle v Rusku.

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