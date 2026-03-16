Ukrajinské děti vědí, že mohou každou chvíli zemřít. Kameraman popisuje Generaci Nika

Vojtěch Hönig pomáhal jako kameraman České televize pokrývat válku na Ukrajině. Z ČT se ale rozhodl odejít a založil neziskovou organizaci Generace Nika – v rámci workshopů se snaží teenagerům z oblastí zasažených válkou předat něco ze svého kameramanského řemesla. „Podařilo se nám vytvořit nějaký bezpečný prostor, kde mohou sdílet své zážitky. Celý proces je zaznamenaný v seriálu.“
Někteří z teenagerů, se kterými jsme spolupracovali, už odešli do armády, říká Hönig v rozhovoru s Terezou Engelovou. Jiní ale zůstali a spolupracují s neziskovkou dál nebo si vymýšlí své vlastní projekty. „Dostali nějaký instrument a mohou ho dál používat, což mi přijde hrozně fajn. Budoucnost chtějí mít, ale zároveň si velmi dobře uvědomují, že každou chvilku mohou umřít.“
Uvědomují si to prý i mladší děti ve věku 12 až 13 let. Tím silnější je podle Höniga prožitek z tvorby, ať už je bolestný, nebo radostný. „Válka jim trochu ukradla dětství, protože najednou je dostala do pozic, kdy se musí chovat jako dospělí.“
Generace Nika dostala své jméno podle dívky, která se stala symbolem generace vyrůstající a dospívající ve válce. S Nikou Vojtěch Hönig a jeho kolegové natáčeli rozhovor v létě 2024 v Charkově. O pár hodin později ji zabil raketový útok.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–05:49 Proč Vojtěch Hönig opustil práci kameramana České televize a založil neziskovou organizaci? Jak vznikla myšlenka filmových workshopů pro teenagery na Ukrajině?
05:49–09:45 Proč děti točí hrané filmy místo dokumentů? Mají workshopy i terapeutický účinek? Kdo byla Nika, která zemřela při raketovém útoku?
09:45–15:10 Dospívají ukrajinské děti kvůli válce rychleji? Jak vypadá každodenní život dětí v ostřelovaných městech? Jaká bezpečnostní pravidla je potřeba při natáčení dodržovat?
15:10–21:04 Jak se liší bezpečnostní situace a každodenní život v Chersonu a v Charkově? Útočí ruské drony i na civilisty? Jak válka formuje psychiku dětí?
21:04–26:16 Jak Nika zemřela? Jaké mají teenageři z válkou zasažených míst představy o své budoucnosti?
26:16–30:52 Jak na setkání se svými ukrajinskými vrstevníky reagují čeští studenti? Jakou Hönig předpokládá budoucnost Ukrajiny? Je náročné projekt Generace Nika financovat a technicky zajišťovat?