Západní rakety stojí miliony, tahle zbraň zničí dron za cenu pouhých několika set korun. Laserový systém Blysk vyvinula domácí společnost Carmine Sky a podle výrobce dokáže propálit trup dronu Šáhid během několika sekund. Laser s dosahem přibližně jednoho kilometru byl nasazen začátkem listopadu, na první potvrzený sestřel však zatím čeká. Největším nepřítelem systému je totiž počasí.
Zbraň je vybavena čtyřkilowattovým laserem, který dokáže soustředit energii na jediný bod letícího cíle. Podle výrobce stačí k vyřazení malého FPV dronu zlomek sekundy. Větší útočné drony typu Šáhid či Geran-2 mají vícevrstvou konstrukci, a proto musí laser na jejich trup působit několik sekund.
Uvedené schopnosti však zatím vycházejí především z tvrzení společnosti Carmine Sky a nebyly nezávisle potvrzeny v bojových podmínkách. O novince informoval ukrajinský deník Kyiv Independent.
Systém je podle výrobce v pohotovosti již od začátku listopadu, avšak první dny jeho nasazení provázelo nepříznivé počasí. Hustá oblačnost a mlha nad Kyjevem totiž výrazně snižovaly účinnost laserového paprsku. Výrobce proto zatím neoznámil žádný úspěšný sestřel.
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