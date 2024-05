Ukrajinská dronová smršť. V Rusku propukají požáry od Černého moře až po Moskvu

Americkou výzvu k ukončení dronových útoků na ropné rafinérie Kyjev zjevně nevyslyšel. Naopak. Poslední tři dny Rusko čelí intenzivním náletům bezpilotních letounů od pobřeží Černého moře přes okolí Moskvy až po Baškortostán, který je vzdálený 1500 kilometrů od hranic Ukrajiny.

V pátek ráno roj dronů napadl ropnou rafinérii v Kaluze, 180 kilometrů jihozápadně od Moskvy. Svědci uvedli, že se ozvalo několik výbuchů a rafinérie začala hořet. Rozsah škod úřady nezveřejnily, požáry ale propukly na třech zásobnících s ropou a jednom s topným olejem. Komplex nazvaný Pervyj Zavod Ukrajinci napadli drony již 15. března a rafinérie tehdy musela přerušit provoz.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin potvrdil, že protivzdušná obrana v noci ze čtvrtka na pátek sestřelila několik dronů mířících na metropoli. O den dříve ale vypukl velký požár v závodu na zpracování ropy v Salavatu v ruském Baškortostánu. Místo je vzdálené od ukrajinských linií 1500 kilometrů, a stalo se tak zatím nejvzdálenější lokalitou, v níž ukrajinské drony udeřily. Čtvrteční nálet tak co do vzdálenosti překonal dosavadní rekord z letošního 2. dubna, kdy drony napadly rafinérii nedaleko Nižněkamsku. Ten leží 1300 kilometrů od nynější frontové linie na východě Ukrajiny.

O další den dříve ukrajinské drony zasáhly zásobníky s palivem v Anapě a v Jurovce na jihu Ruska, nedaleko Černého moře. Agentura Reuters uvedla s odvoláním na svůj zdroj z NATO, že do konce dubna se Ukrajincům podařilo vyřadit z provozu zhruba patnáct procent kapacity ruských rafinérií.

"Vše ukazuje na to, že jde o rozsáhlou dlouhodobou operaci cílící na body přepravy ropy, přes které ruská armáda dodává palivo okupačním jednotkám na Krymu," uvádí americký Institut pro studium války (ISW), který konflikt monitoruje.

Ukrajinský vojenský analytik Oleh Katkov uvedl v televizi Kanal 24, že konstruktéři dronů je vyrábějí přesně tak, aby způsobili v místech s palivem rozsáhlé škody. "Hlavice s výbušninami váží 50 kilogramů. To je dost na vyřazení rafinérie z provozu, i když to samozřejmě nestačí na její úplné zničení. Naše drony umějí obcházet ruskou protivzdušnou obranu a ukazuje se, že jejich maximální dolet může být daleko větší než původně předpokládaných 700 až tisíc kilometrů," vysvětlil Kotkov.

Ukrajinský ministr pro digitalizaci Mychajlo Fedorov tvrdí, že dron R18 ukrajinské výroby dokáže doletět z Kyjeva do Moskvy a zpět.

Ukrajincům se do určité míry daří nutit Rusy k výdajům na ochranu před dronovými útoky. Podle ruského serveru Agentstvo státní podniky od začátku loňského roku vynaložily na obranu před útoky miliardu rublů, tedy zhruba 260 milionů korun. Systém, který má chránit před nálety bezpilotních letounů, využívá například jaderná elektrárna ve Smolensku. Podobný systém už má i letiště ve Vladivostoku, které leží na ruském Dálném východě. Drony jsou jedním z mála typů zbraní, ve kterých Ukrajina dokáže s Ruskem držet krok co do jejich počtu.

Video: Rusové nemají jen jeden cíl, míní Smetana (10. 5. 2024)