Ukrajinka, podezřelá z bombového útoku na oligarchu v Monaku, byla zastřelena

Úřady v pondělí našly u Kyjeva tělo 39leté Ukrajinky Anastasije Berezovské, která byla podezřelá z podílu na bombovém útoku spáchaném 29. června v Monaku. S odvoláním na ukrajinské bezpečnostní složky to v úterý napsal web Ukrajinska pravda.
Agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou generální prokuraturu dodala, že podezřelá byla zastřelena a že v této souvislosti byl zadržen zaměstnanec ukrajinské vojenské rozvědky HUR.
V centru Monaka minulé pondělí večer vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zraněn byl také jejich 13letý syn a další čtyři osoby. Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Podezřelá osoba následně podle záznamů utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.
Po Berezovské vyhlásila mezinárodní policejní organizace Interpol minulý týden v pátek pátrání. Do vlasti se podle webu vrátila 1. července a její tělo bylo objeveno v pondělí kolem 23:00 místního času (22:00 SELČ). V této souvislosti byli zadrženi dva podezřelí - aktivní důstojník HUR a bývalý příslušník bezpečnostních složek, píše Ukrajinska pravda. Důstojník se podle prokuratury přiznal, že Ukrajinku zabil spolu s další podezřelou osobou.
Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu, se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Je také obyvatelem Monaka. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.
Mohlo by vás také zajímat: Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, policie pátrá po pachateli.
Zrušíte i tohle? Belgie se vysmála Trumpovi a USA, trenér ocenil gesto hlavní postavy
Bylo jasné, že pokud američtí fotbalisté v osmifinále domácího mistrovství světa proti Belgii prohrají, tohle se jim vrátí jako bumerang. Po zásahu Donalda Trumpa nastoupil do zápasu původně potrestaný nejlepší americký střelec Folarin Balogun, jenže své šance zahodil. Belgičané zvítězili 4:1 a prezidentovi USA se vysmáli.
V karlovarské Mattoni Areně začalo natáčení hokejových scén filmu Lajna
V Karlových Varech, konkrétně v Mattoni Areně, v úterý 7. července odstartovalo natáčení klíčových hokejových scén celovečerního snímku Lajna - konečně film!, který navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. První záběry vznikly na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně.
E.ON přichází s novou nabídkou elektřiny se slevou 30 %
Pomáhá zákazníkům využít výhodné ceny ještě v letošním roce
ŽIVĚ Noční poplach v Rusku. Nebe nad Moskvou ovládly stovky ukrajinských dronů
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region přes 430 dronů. Na síti Telegram to v úterý ráno oznámil primátor ruské metropole Sergej Sobjanin. O případných škodách se nezmínil. Agentura AFP uvedla, že velký ukrajinský úder se odehrál před důležitým dvoudenním summitem Severoatlantické aliance, který v úterý v Ankaře začíná.