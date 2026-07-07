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Zahraničí

Ukrajinka, podezřelá z bombového útoku na oligarchu v Monaku, byla zastřelena

ČTK

Úřady v pondělí našly u Kyjeva tělo 39leté Ukrajinky Anastasije Berezovské, která byla podezřelá z podílu na bombovém útoku spáchaném 29. června v Monaku. S odvoláním na ukrajinské bezpečnostní složky to v úterý napsal web Ukrajinska pravda.

Výbuch v Monaku 29. června, ze kterého byla podezřelá Anastasija Berezovská. Výbuch těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.
Výbuch v Monaku 29. června, ze kterého byla podezřelá Anastasija Berezovská. Výbuch těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.Foto: Reuters
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Agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou generální prokuraturu dodala, že podezřelá byla zastřelena a že v této souvislosti byl zadržen zaměstnanec ukrajinské vojenské rozvědky HUR.

V centru Monaka minulé pondělí večer vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zraněn byl také jejich 13letý syn a další čtyři osoby. Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Podezřelá osoba následně podle záznamů utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

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Po Berezovské vyhlásila mezinárodní policejní organizace Interpol minulý týden v pátek pátrání. Do vlasti se podle webu vrátila 1. července a její tělo bylo objeveno v pondělí kolem 23:00 místního času (22:00 SELČ). V této souvislosti byli zadrženi dva podezřelí - aktivní důstojník HUR a bývalý příslušník bezpečnostních složek, píše Ukrajinska pravda. Důstojník se podle prokuratury přiznal, že Ukrajinku zabil spolu s další podezřelou osobou.

Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu, se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Je také obyvatelem Monaka. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

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Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, policie pátrá po pachateli. | Video: Nexta
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