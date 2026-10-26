Ukrajinec, který uprchl z okupovaných Olešek, je k příměří skeptický

Před šesti týdny Vitalij, jeho manželka Iryna, jejich třináctiletý syn Vlad a jejich kočka opustili město Olešky ležící na ukrajinském území okupovaném Ruskem. Chtěli uniknout tomu, co považovali za jistou smrt hladem. Vitalij, jenž se po vyčerpávající cestě přes Rusko a Bělorusko vrátil na Ukrajinu, přitom pohlíží s hlubokou skepsí na dočasné příměří ve svém rodném městě, píše agentura Reuters.
Rusko a Ukrajina této dohody, kterou v pátek oznámil Bílý dům, dosáhly za zprostředkování první dámy USA Melanie Trumpové a po dalším zapojení papeže Lva XIV.
Po více než čtyřech letech života pod ruskou okupací ve městě ležícím u přední linie, kde se odehrávají zuřivé boje, není Vitalij optimistický, že by příměří mohlo vydržet dlouho nebo že by se humanitární situace mohla výrazně zlepšit.
„Pokud jde o příměří, jsem k tomu všemu velmi skeptický,“ řekl 55letý Vitalij, jenž z bezpečnostních důvodů nechtěl uvést své příjmení, protože jeho příbuzní stále žijí v okupovaných částech Ukrajiny.
„Mám k Melanii Trumpové velký respekt, ale ona nemá žádný vliv na diktátora (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ řekl Reuters, zatímco seděl v moderním bytě v Kyjevské oblasti, kde se jeho rodina dočasně usadila. Mnoho z těch, kteří v Oleškách zůstali, jsou nemocní nebo starší lidé a bylo by pro ně obtížné se přemístit, uvedl.
Ukrajina a Rusko se navzájem obviňují z humanitární krize v Oleškách. Největší hrozbu pro civilisty představují drony, město je v blízkém dosahu bezpilotních letounů obou armád.
Vzhledem k tomu, že docházejí zásoby a cestu na sever blokuje řeka Dněpr, někteří obyvatelé ujdou 20 kilometrů do nejbližší vesnice, aby si zajistili jídlo a vodu. Trasa je plná nebezpečí a místní ji nazývají „cestou smrti“.
Dočasné příměří v okolí Olešek by mělo začít 27. října v 03:00 kyjevského času (02:00 SEČ). Kyjev podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského doufá, že se podaří Olešky zpřístupnit, zajistit dodávky potravin a léků a umožnit lidem opustit tuto oblast.
Podle Kremlu budou moci z Olešek odejít všichni civilisté, kteří chtějí, přičemž evakuace by měla trvat nejméně několik dní.
Olešky, malé město ležící na levém břehu Dněpru naproti regionálnímu centru Chersonu, měly před válkou asi 24 000 obyvatel. Podle Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině tam stále žije přibližně 1700 obyvatel, včetně asi 35 dětí.
Ruské jednotky okupují Olešky od prvních dnů invaze zahájené v únoru 2022. Od zničení Kachovské přehrady v roce 2023 a následného zaplavení části regionu je město z velké části odříznuto od tekoucí vody, elektřiny, plynu a ústředního topení.
S pokračující válkou se humanitární krize prohlubovala. Zhruba v polovině loňského roku neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy, což vedlo k nedostatku potravin. A podle obyvatel, s nimiž hovořila agentura Reuters, se situace od konce května letošního roku výrazně zhoršila.
Vitalij uvedl, že jeho rodina přežívala celé týdny na přídělovém systému, kdy měla k dispozici hrnek rýže nebo pohanky denně. Výjimečně přidávali okurku nebo rajče smíchané s plevelem šruchou.
Během letních měsíců někteří obyvatelé prodávali zeleninu, ale pro většinu byly ceny nedostupné. Kilo rajčat přišlo na zhruba 1500 rublů (přibližně 400 korun).
K nákupu vajec bylo třeba znát ty správné lidi, a deset vajec stálo kolem 3000 rublů (800 korun), popsal Vitalij. Brambory podle něj nikdo nechtěl prodávat.
Rozhodli se odejít poté, co spočítali své skromné zásoby jídla a vzpomněli si na minulou zimu, kdy teplota v bytě klesala na jeden až tři stupně Celsia. „Podíváte se na to, co zbylo ze zásob jídla, a uvědomíte si, že je jen jedna možnost - jít pěšky, nebo zemřít hlady,“ řekl Vitalij.
Rodina se 13. září připojila k malé skupince osmi lidí a vydala se pěšky na cestu. Ušli více než 20 kilometrů do vesnice Radensk. Vzali si s sebou pouze podzimní oblečení, Vladova medvídka, jejich kočku a několik rodinných fotografií.
Cesta byla zaminovaná a nad hlavami jim létaly drony. Vitalij řekl, že na silnici viděli ležet tělo ženy.
Z Radensku se autobusem vydali hlouběji do okupované části Ukrajiny, po zdlouhavém výslechu pak překročili hranici do Ruska a nakonec do Běloruska, než se 17. září vrátili na ukrajinské území, které má pod kontrolou Kyjev.
Jedním z prvních nákupů rodiny byl pytel brambor, aby synovi uvařili bramborovou kaši.
„Dítě bude ve škole. My budeme pracovat. Žena si potřebuje dát zdraví trochu do pořádku,“ řekl Vitalij. K vlastní budoucnosti prohlásil: „Buď narukuju do armády, nebo se pokusím najít někde tady práci u výrobců zbraní, abych pomohl naší zemi porazit její nepřátele.“
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